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空軍基地旁蓋停車場 莫瑞諾市挨告

記者啟鉻／河濱報導
河濱縣馬區空軍預備基地附近建停車場引發訴訟。（取自官方臉書）
河濱縣馬區空軍預備基地附近建停車場引發訴訟。（取自官方臉書）

南加河濱縣馬區空軍預備基地(March Air Reserve Base )是內陸歷史地標。由於莫瑞諾谷市日前通過在基地附近建設一個停車場，導致包括縣府在內地多個機構提出反對並發起訴訟。莫瑞谷市華裔市府經理李惠豪(Mike Lee)表示，官司尚在進行，結果無法預料。但是停車場建案在該市眾多建案中是比較小規模的。

引發這項訴訟的原因，是莫瑞谷市(Moreno Valley)不久前批准一項停車場建案，在基地跑道南端的一塊九畝土地上，建造一個194個車位的停車場。

原告有河濱縣府，以及多個政府機構組成的聯盟，名為「馬區聯合力量機構」(March Joint Power Authority)，為了保護空軍基地，提告莫瑞諾市。河濱縣府發言人弗德瑞克(Brooke Federico)表示，縣府會與相關各方，包括莫瑞諾谷市合作解決這個問題。原告認為，馬區空軍基地作為歷史地標，為當地經濟貢獻及經濟效益達6億元。

由於「馬區聯合力量機構」在空軍基地運營公共機場功能部分，執行長馬汀(Grace Martin)表示，任何對基地運作的威脅，也是對所管理的公共基礎的威脅。並強調，停車場項目增加了麻煩，該機構準備通過努力來解決，希望整個過程加強溝通，強化在基地周邊物業管理的合作。

河濱縣和「馬區聯合力量機構」作為原告，在高等法院向莫瑞諾谷市提起訴訟，指控被告通過建設停車場決定，違反了加州環境品質法(California Environmental Quality Act)。認為該市忽視多項環保問題，包括對航空的負面影響、土地使用以及規劃一致性，以及噪音和安全危險，還有更多問題。不過，雖然遭致反對，莫市的都市計畫委員會仍全體通過該停車場建案。

反對者認為，停車場建案在所謂的「無障礙區」(clear zone)，即若飛機發生墜毀事故，在基地周邊的地區都屬於高風險區。所以對基地來說，威脅到長期存在能力。停車場建案所在土地屬於勞倫斯家庭信託(Lawrence Family Trust)，支持者認為，建案土地上早已被其它物業佔據。同時，在莫瑞諾谷市議會上，同意將該地建設停車場，甚至認為停車場導致基地關閉的說法過於誇大。

據資訊，停車場是為物流倉庫員工所建，項目名為「希考科物流停車場」(Heacock Logistics Parking Lot)，在線清單顯示該停車場靠近倉儲。先前由「馬區聯合力量機構」批准提供標的百貨(Target )的190萬平方呎發貨中心，就介於基地跑道與215公路之間。

馬區空軍預備基地所在地，曾經稱為「馬區田」(March Field)，被用來作為空軍基地，可以追溯至第一次世界大戰時期。在第二次世界大戰時作為轟炸機機組人員模擬訓練場地，還有在冷戰時期是B52-轟炸機基地。如今從這裡起飛的，包括KC-135空中加油機，C-17貨機，F-15和F-16戰鬥機，以及MQ-9無人機等。在20世紀90年代，基地規模減小，成為一個空軍後備基地。2022年空軍宣布這裡作為12架下一代KC-46A 加油機的首選基地。

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