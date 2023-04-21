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玩具大亨買貝萊爾豪宅 省稅140萬

記者朱敏梓／洛杉磯報導
豪宅遠景。（取自Sotheby's International Realty）
豪宅遠景。（取自Sotheby's International Realty）

洛杉磯備受爭議的新豪宅稅實施前幾天，精明的房產交易者售出了堪稱全洛杉磯最富裕社區、南加州貝萊爾(Bel Air)的一處豪宅，該豪宅被Kellytoy玩具公司老闆以2600萬元價格購入，如果房子再晚一些售出，賣家將需繳納額外的140萬元稅款。

簡約大氣的現代風。（取自Sotheby's International Real...
簡約大氣的現代風。（取自Sotheby's International Realty）

由現代專家Zoltan Pali精心打造的富麗堂皇的住宅，佔地近 1萬7000 平方呎，該住宅曾在「羅博報告」(Robb Report) 中亮相，由Viewpoint Collection開發，作為其投資組合中的最終項目之一，並作為長達數年的 Woodbridge 破產清算程序的一部分出售。該處住宅最初掛牌價為4750萬元，最終成交價低了近45%。

記錄表明，買家是玩具製造商喬納森．凱利 (Jonathan Kelly)，他的Kellytoy公司生產廣受歡迎的Squishmallows玩具。 Squishmallows於2017年面世，一亮相便大受歡迎，自2020年以來更成為美國50州中21個州的第一大暢銷玩具。

臥室都可直接通往露台。（取自Sotheby's International Re...
臥室都可直接通往露台。（取自Sotheby's International Realty）

作為勤奮的商人，凱利沒有浪費任何時間讓他的新房產發揮作用，這座漂亮的豪宅已經在出租市場上出租，月租金為15萬元，以及繳納30萬元的保證金。

這座三層樓住宅坐落在不到一英畝的山坡土地上，流暢的線條外觀，採用印第安納州的石灰石裝飾的白色牆面讓這棟住宅看起來簡約又大氣。從內部來看，這棟住宅共有七間臥室和8.5間衛生間，每間臥室都非常大，沐浴在自然光中，大多數房間包括頂層的主臥套房，都通向廣闊的露台和陽台。房子的所有門都是高端定制，極高的天花板高度提供最大的視覺效果。

吧台。（取自Sotheby's International Realty）
吧台。（取自Sotheby's International Realty）

此外，房屋內的所有設施都可以用「奢侈」來形容，巨大的電影院、健康中心、健身房和酒室提供至尊享受，數千平方呎的外部空間和無邊泳池，可欣賞高爾夫果嶺和俯瞰城市夜景。

在室外，這片坡度很大的地塊沒有足夠的平坦空間來放置草坪或網球場，但有兩個獨立的庭院和一個優雅的梯田式後院，後院種有日本風格的植物。 當然，該物業配備了最先進的安全、音響、照明和全方位智能家居系統。

豪宅外觀。（取自Sotheby's International Realty）
豪宅外觀。（取自Sotheby's International Realty）
該住宅可欣賞高爾夫果嶺和俯瞰整個城市。（取自Sotheby's Internat...
該住宅可欣賞高爾夫果嶺和俯瞰整個城市。（取自Sotheby's International Realty）

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