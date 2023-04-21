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巴沙迪那新案 推105戶住房

記者王若然／巴沙迪那報導
該建案最新渲染圖，風格簡約現代。（取自LCRA Architects）
該建案最新渲染圖，風格簡約現代。（取自LCRA Architects）

巴沙迪那市(Pasadena)210高速路以南位置將建造一處六層公寓樓，建成後將提供105戶住房。近期該建案在城市規劃委員會被討論，建商經過多次修改，該棟公寓樓以全新面貌展現在公眾面前。

該項建案最早是在2020年6月提出的，位於270至282N Los Robles Avenue，Walnut Street以北一個街區，緊鄰210高速路。該建案將建造一棟六層公寓樓，共有105個單位住房，包括Studio，一居室戶型、兩居室戶型。其中八戶為超低收入可支付性住房。該處公寓將配套地下停車場，提供161個停車位。

此外，該公寓還將包含健身房和屋頂休息區。因公寓純為居住類型房屋，一樓沒有商業店面，僅設置租賃辦公室、健身房以及走廊大廳，二樓及以上樓層為住戶。

公寓主要入口位於Los Robles Avenue，有一個兩層高的台階直通內部。另有兩個次入口分別位於Corson Street和建築南邊狗狗公園入口處。

巴沙迪那城市規劃委員會出於對城市面貌統一性的考量，曾多次商討其外觀的改造。最近一次是在3月14日的委員會例會上。根據當天會議紀錄，這座公寓將採用現代設計，房頂平整，一樓採用敞亮的落地窗，住房外表窗戶採用深色鋁合金平直設計，牆面為白色。該建築設計方為LCRA Architects，開發商為CDB Investments LP。

該處建案所在位置原本為兩個相鄰的停車場，佔地約0.9畝，這塊土地整體呈長方形。兩塊停車場一大一小，大的原本為私人停車場，小的目前空置未開發。該區域有16棵樹，包括四顆受保護樹木將被全部移除。另有五顆樹木將留下，建案建成後，將剛好位於其前門位置。

該建案周圍也是多層住宅樓和商業用樓，包括南邊和東邊的兩層和三層公寓樓，東邊為六層高的辦公室大樓，西邊為五層高的停車場，因此不會有周圍住宅低而引發的隱私保護擔憂。

該建案的地理位置十分優越，不但緊鄰210公路，兩個街區內還有Ralphs，Target等超市。巴沙迪那會展中心(Pasadena Convention Center)以及巴沙迪那市府均在以南幾個路口處。西邊是巴沙迪那老城區。再往東南幾個路口，就是加州理工學院和巴沙迪那社區學院。

該建案原本為兩個停車場。（取自谷歌地圖）
該建案原本為兩個停車場。（取自谷歌地圖）

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