加州公寓空置率高 專家：租金降幅有限

南加公寓空置率新高，租金小幅下降。（記者啟鉻／攝影）

經過三年新冠疫情大流行，人們生活正在恢復正常。對於房地產市場，一個現象引起關注。據媒體報導，加州 公寓空置率出現二年來新高，但月租金 卻有所降低。華人地產專家認為，公寓出租市場在調整中，但租金降幅不會太多。

報導稱，雖然加州房地產市場在美聯儲持續加息中，出現銷售不旺，甚至說得嚴重一些，是房地產「寒潮」，但房客卻成了贏家。疫情後回歸常態房地產市場減速，但房東 開始「爭奪」房客。據統計，2023年3月間，加州公寓空置率升至5.2%，是2021年4月以來的最高水平，較比2021年9月至11月的3.6%，這個大流行時期的低點有了明顯回升。

此外，加州3月間公寓整體租金降至每月1930元，比2022年8月峰值下降3.5% (或70元）。不過，對於很多加州想租房的人來說，仍然無法承擔，因為公寓月租金在三年間上漲15%(或250元)。

南加資深地產專家周克蕙表示，公寓之所以出現空置，是由於租金在疫情大流行中漲得過高，超過一般人的承受能力，導致有的房客不得不兩家或三家合租一套公寓。同時房東也非常小心，深怕遇到惡房客，在審查房客犯罪背景及信用時非常嚴格，稍有不滿意就不會出租，寧可將出租屋空著，也不輕易出租。

她說，房東一旦遇到各方面都滿意的房客，寧可降些租金，也盡力留住。所以只有降低租金，才能出租。周克蕙也是公寓出租房東，她說，如果遇到滿意房客，她願意將房租降低一些，優惠大約3%左右，押金也會相應減少一些。但也不會降低太多。

房東Betty Yu說，由於過去三年房租漲得太兇，現在只是做一些修正，但也不會修正太多。公寓房租太高，就會有人轉去租獨立屋或康斗。比如莫瑞諾谷市靠近河濱加大的公寓，三房兩浴月租金大約3200元。獨立屋月租金雖然是3900元，但若幾個人合租，也很划算。所以對於公寓出租市場，租金一定會向下修正，否則會空置率愈來愈多。雖然在修正中，也分不同地點，學區或靠近大學的公寓，可能租金變動不會太大。

地產專家袁立功表示，現在失業率很低，通膨慢慢在減弱，聯準會估計還有一次加息機會。所以公寓租金即使下降，也是小幅降低。而且人們還是喜歡租獨立屋，公寓依然會維持一定比例的空置率。