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獨立屋投報率 橙縣漲幅估全美最高

記者趙健／洛杉磯市報導
根據最新報告顯示，2023年美國獨戶住宅（single-family home）的租金收益率將有望達到7.5％，較去年上漲0.8個百分點。(Getty Images)
根據最新報告顯示，2023年美國獨戶住宅（single-family home）的租金收益率將有望達到7.5％，較去年上漲0.8個百分點。(Getty Images)

根據最新報告顯示，2023年美國獨戶住宅(single-family home)的租金收益率將有望達到7.5％，較去年上漲0.8個百分點，這是自2019年以來首次全國性上漲。其中，南加州橙縣地區租金收益率預計增長至42.7%。

全美房地產信息服務機構Attom分析了全美212個人口超10萬郡縣的獨戶住宅的租金和房價數據，結果顯示，三居室獨戶住宅的年度總租金收益率(年化總租金收入除以購房價格)預計在2023年將達到7.5％，高於2022年的6.7％，這是自2019年以來該數字首次在全國範圍內上漲。

根據該報告分析顯示，由於房貸利率上漲至接近7％，消費者物價持續高企達40年來的最高水平，加上股市下跌等因素，全國房價在2022年下半年下降了8％。所有這些因素都減弱了潛在購房者的支付能力，進而有助於提高租金收益率。

報告顯示，2023年潛在的年度總租金收益率最高的縣包括：佛羅里達州的印第安河縣(Indian River County)收益率高達15％，其次是科利爾縣(Collier County)為14.7％。在密西根州，韋恩縣(Wayne County)預計收益率為13％，而在新澤西州，梅瑟縣(Mercer County)的收益率為12.7％，在佛羅里達州的夏洛特縣(Charlotte County)的收益率為12％。

在人口超過100萬的郡縣中，除了韋恩縣，庫克縣11.5％(芝加哥)、庫亞霍加縣10.1％(克里夫蘭)、奧克蘭縣9.1％(底特律以外)和棕櫚灘縣8.5％(西棕櫚灘)的潛在年度總租金收益率最高。

而在人口超過100萬的縣中，潛在年度總租金收益率最低的，是加州聖塔克拉拉縣Santa Clara County的3.3%、夏威夷州檀香山縣(Honolulu County)的4.2%、加州阿拉米達縣(Alameda County)的4.3%，維吉尼亞州費爾法克斯縣(Fairfax County)的4.3%(華盛頓特區除外)和馬里蘭州蒙哥馬利縣Montgomery County)的4.5%(華盛頓特區除外)。

分析數據還指出，共有91%郡縣的2023年潛在年度總租金收益率，相比2022年有所提高。其中，領先的是加州的橙縣(除洛杉磯市所屬地區外)，收益率增加42.7%；其次是舊金山市以外的聖馬刁縣(San Mateo County)，增加了41.6%；麻省的薩福克縣(Suffolk County)，增加41.2%；特拉華州威明頓市的紐卡斯爾縣(New Castle County)，增加40.5%；舊金山市上升38.1%。

在人口超過100萬的郡縣中，除了上述的橙縣，潛在年度總租金收益率增長最大的地區，是佛羅里達州的阿米戴爾縣，增長34.1%，其次是佛羅里達州的布羅瓦德縣，增長32.4%，加州的聖塔克拉拉縣增長30.1%，佛羅里達州的棕櫚灘縣增長29.5%。

與此相反，潛在年度總租金收益率下降，且人口超過100萬的地區，包括密蘇里州的聖路易斯縣(Saint Louis County)，下降19.8%，紐約市外的納蘇縣(Nassau County)下降2.2%，以及德州的科林縣(Collin County)下降0.4%。

而在所有的郡縣中，有69%地區的租金漲幅超過工資增長率，這些地區包括加州的洛杉磯縣、伊利諾伊州的庫克縣、德州休士頓市的哈里斯縣(Harris County)、加州的聖地牙哥縣以及橙縣。

潛在年租金收益率。
潛在年租金收益率。

租金 加州 佛羅里達州

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