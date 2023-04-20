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金卡戴珊家族小妹告別舊愛 1990萬售比佛利共有別墅

記者朱敏梓／洛杉磯報導
風景如畫的院落佔地1.1英畝，設有游泳池。（Nils Timm）
風景如畫的院落佔地1.1英畝，設有游泳池。（Nils Timm）

卡戴珊家族金小妹凱莉珍娜(Kylie Jenner)和男友說唱歌星史考特(Travis Scott)分道揚鑣後，但他們共同擁有的豪華住宅上市五個月還無人問津後，於是降價10%以近2000萬元的掛牌價出售。這棟產業是他們自 2018 年後購入、位於比佛利山莊（Beverly Hills）的現代風格別墅。

比佛利豪宅外觀。（Nils Timm）
比佛利豪宅外觀。（Nils Timm）

不過，即使房子降價出售，他們仍將獲得可觀利潤。該棟1970 年代的兩層樓住宅在翻新和重建後不久，他們當時以 1350 萬元的價格買下。該住宅藏在班尼迪克峽谷（Benedict Canyon）下游社區一條長長的門控車道後面，此後他們為這座四四方方的住所增添風格，目前該住宅掛牌價為1990萬元。

配有私人陽台的豪華主臥。（Nils Timm）
配有私人陽台的豪華主臥。（Nils Timm）

凱莉珍娜化妝間。（Nils Timm）
凱莉珍娜化妝間。（Nils Timm）

在近 9700 平方英尺的起居空間中，該處住宅設有7 間臥室和 10 間浴室，整棟房屋都配有橡木地板、進口石材和落地玻璃門，通向壁爐邊客廳的雙層通高門廳，將客廳與用餐區相連，兩者均通向戶外用餐露台。該處房屋還有一個家庭活動室，以及一個帶烏木色櫥櫃的大理石廚房，廚房包括一個中央島台、高端電器、一個步入式廚房和一個相鄰的早餐室。

大理石廚房。（Nils Timm）
大理石廚房。（Nils Timm）

彎曲的樓梯通向樓上，2300平方呎的豪華主臥配有私人陽台，可欣賞峽谷和城市燈光，雙人主浴室中的其中一個配有浸泡浴缸和平板電視、雙人步入式衣櫃、壁爐和化妝室。此外，該住宅還有五間臥室，每間都有套間浴室，其中一間用作凱莉珍娜和史考特的 Stormi Webster兒童室。屋內還有電影院健身房、按摩室和台球室等設施。在戶外，風景如畫的院落佔地1.1英畝，設有游泳池和水療中心，兩側設有燒烤設施和酒吧，此外還有一個三車位車庫和最多可停放四輛車的附加停車位。

家庭電影院。（Nils Timm）
家庭電影院。（Nils Timm）

凱莉珍娜是社交名媛、媒體名人、女商人和前模特兒，她還擁有其他幾處房產，包括價值 3600 萬元的 Holmby Hills 豪宅和價值 1500 萬元的 Hidden Hills 地塊，今年2月，位於Hidden Hills的豪宅動工。她目前還在建造第二座新豪宅，這是位於加州拉昆塔（La Quinta）麥迪遜俱樂部（Madison Club）的一處沙漠度假勝地。自 2016 年以來，凱莉珍娜的主要住所是一處豪華的 Hidden Hills 莊園。至於史考特，他在布倫特伍德市（Brentwood）擁有一座價值 2300 萬元的山頂豪宅。

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