布萊德彼特提前賣洛杉磯市豪宅 省稅180萬元

歷經多年，最初的獨棟豪宅已發展至包括五處相鄰房產的豪華莊園。（thisischriswhite.com）

針對洛杉磯 市豪宅推出的ULA法令(MeasureULA)已正式生效，此後洛杉磯市內房屋售價在500萬以上的房產交易需額外繳納4%-5.5%的稅金。不過，有豪宅賣家已成功趕在該法令生效完成交易，好萊塢 影星布萊德．彼特(Brad Pitt)就是其中之一。

據房產交易記錄顯示，布萊德．彼特已於3月底以3300萬美元價格售出自己位於好萊塢山Los Feliz社區的豪華莊園，買家是已故石油大亨、曾經的世界首富保羅蓋蒂(J. Paul Getty)的孫女艾琳蓋蒂(Aileen Getty)。該莊園今年1月起在場外(off-market)上市，最初預估售價為4000萬美元，最終趕在ULA法令生效的四天前降價售出，布萊德．彼特也因此避免了約180萬美元的巨額稅單。

這座佔地1.9英畝的莊園，是布萊德．彼特與前妻安琪莉娜裘莉 (Angelina Jolie)，及他們的六個孩子曾經的住所，位於好萊塢山的Los Feliz社區。該莊園由五塊相鄰的土地和五棟獨立的房屋組成，隱藏在茂密的樹林之中。據稅務記錄和鳥瞰圖顯示，這座莊園的主宅是一座風格古樸的工匠式建築，莊園內共有兩個泳池、一個滑板公園以及花園。

不過，這座莊園最初的模樣與現在非常不同。據「眾生相」(People Magazine，又譯人物雜誌)，1994年布萊德．彼特以170萬美元價格，購入這座莊園的主宅：一座具有古樸工匠風格的六居室豪宅。

兩年後，他以38萬美元價格購買了位於這座豪宅後方的一棟較小的房屋。 1998年，他又以47萬5000美元購買了另一處鄰近的豪宅。在與安琪莉娜裘莉交往後，布萊德彼特又於2005年購入兩棟鄰近房產。之後，他再次購買了鄰近的另一處房產，價格為128萬7500美元。 2009年，這對好萊塢「金童玉女」又一起購買了旁邊的一個規模巨大的穀倉。 2014年，他們在莊園主屋旁搭建了一個滑板公園，後來又擴建了一條環繞主屋的自行車道。