內陸新建案 展示屋開放參觀

室內布局。（取自房源網）

南加 內陸河濱市(Riverside)正在開發名為「春山牧場的堪布芮亞」(Cambria at Spring Mountain Ranch)新社區，目前已有展示屋提供參觀，另有多款房型正待建設，包括一層和二層的獨立屋，附近有公園，毗鄰大學和中學。

社區建案靠近成熟的居民區，步行可到附近的Spring Mountain Ranch公園，以及Sandals Church Hunter公園，有籃球場、沙灘排球場、燒烤和野餐區。到達河濱市中心僅有五哩，方便餐飲購物和娛樂消費。

社區比鄰內陸著名的Loma Linda University Medical Center，以及河濱加州大學 ，新社區在河濱聯合學區範圍內，鄰近有小學、中學和高中。交通便利，可很快前往大都會 列車站，10號公路、215號公路、60號公路及91號公路。該建案開發商是KB Home。社區地址：7712 Citron Cir, Riverside, CA 92507 。

該社區有六款房型是二層獨立屋，三款房型是一層獨立屋。價位是56萬990元至77萬990元，面積1479至3368平方呎。3-6居室、2至4衛浴、2車位車庫。

目前一款二層獨立屋價位是68萬5990元，房型已經提供展示，有6居室3.5衛浴，2車位車庫，面積2537平方呎。據建商提供資料，這款住宅具有草原風格，採光通透室內光線充足。配備白色櫥櫃，廚房裝飾花崗岩檯面及不銹鋼現代家具。二樓主臥室設有大型步入式衣櫃和帶雙水槽梳妝台，及水療室串通浴室。整體住宅節能設計，配有LED照明系統、無水箱熱水器和太陽能系統，節省每月電費。

建商提供的面積為3368平方呎住宅內部布局圖案，可以通過3D進入該住宅室內觀察。自住宅前門進入，右邊設有一間長輩屋，有獨立衛浴。然後是通向二樓樓梯，一樓還有廚房餐廳及會客廳，及共享衛生間。通過廚房的一扇門可進入車庫。二樓入口還有一個休閒空間，可放置沙發及電視。

從右邊一條走廊進入居住區，包括寬大主臥室，以及多間次臥，次臥有共享衛浴間。還有一間是洗衣烘乾屋。很適合與長輩在一起的中年夫婦家庭和多子女共同居住。設計風格也比較適合多數家庭需要。尤其是將長輩屋設在樓下靠近入口處，方便年長者出入，而且，廚房也在一樓，就近用餐。