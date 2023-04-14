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就業放緩 房貸利率反而上漲

記者趙健／洛杉磯市報導
當前住房抵押貸款利率。（資料來源：佳信貸款）
當前住房抵押貸款利率。（資料來源：佳信貸款）

4月10日當周房貸利率反彈，各年期固定抵押貸款利率較上周上漲約0.250至0.375個百分點，這與近期公布的勞動力市場數據形成鮮明對比。美國就業增長明顯放緩的訊號並沒有及時反應在抵押貸款利率，反而呈現出了上漲的趨勢。

最新公布的勞動力市場經濟數據顯示，3月份私營企業新增就業人數持續下降，僅為23.6萬人，遠低於2月份的31.1萬人，甚至不到1月份51.7萬人的一半。上周，初次申請失業救濟金(Initial Unemployment Claims)數據也強化了就業增長放緩的訊號，年度初次申請失業救濟金的修正人數高於預期，已連續第九周超過20萬。小規模企業正面臨著利率上升、持續通膨和成長放緩帶來的嚴峻壓力。

專家分析認為，通常情況下，勞動力市場趨緊和經濟放緩的明顯證據會導致抵押貸款利率下降，但近期抵押貸款利率反而上漲，這十分反常，投資者對經濟衰退的擔憂一直未減。如果報告顯示三月份就業增長放緩幅度超過預期，抵押貸款利率可能會下降；但如果報告顯示通貨膨脹趨勢仍然保持在現有水平甚至還更強，則抵押貸款利率仍可能會上漲。

利率 貸款 就業

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