環評不合格 河濱縣8700棟造鎮案喊停

建案社區效果圖。（取自項目官網）

南加 內陸河濱縣南部擬開發一個逾8700棟新社區，相當於新建一個小城鎮，但這項開發案飽受爭議。建案計畫就在當地野生動物保護區附近，由於環境影響評估報告存在不足，開發商被縣府告上法庭。日前加州 第四巡迴上訴法庭否決了項目環評報告，該建案遭擱置，法官要求被告對環評報告進一步完善。

這是近年來河濱縣少有的大規模住宅建案，名為湖景村莊(Village of Lakeview )，擬開發住宅8725棟，於2000年代初開始規畫，與聖哈辛多野生物保護區(San Jacinto Wildlife Area)相鄰。由於開發規模以及對野生動物造成潛在威脅，因此遭受環保人士詬病，始終在法庭與縣政委員會之間權衡利弊。最近這次法庭裁決，對這項建案決策與支持者來說是一個不小的挫折。

原告之一、總部位於亞利桑納州 的生物多樣性中心(Center for Biological Diversity)高級律師伊萬斯(Jonathan Evans)表示，贊成法庭決定。

他說，河濱縣要在聖哈辛多野生動物保護區附近開發一個新城鎮，而這片保護區是內陸帝國重要的候鳥和水禽的保護地。可是，他們並不想消除逾萬名居民遷徙到社區對野生動物保護地帶來的負面影響，現在來看，新社區遠離居民工作地點和需要的生活資源。項目推行者們更沒有考量社區居民大量用水對保護區影響。

河濱縣府發言人弗德瑞柯(Brooke Federico)表示，縣府會再仔細審閱上訴法院的最新決定，以便確定下一步如何應對。項目開發商總部位於厄普蘭市(Upland )的Lewis Group Companies代表對法庭裁決並未立即做出答覆。

據悉，這項開發案最初擬建設超過1萬1000棟住宅，社區擁有50萬平方呎商業空間、學校和逾1000畝的休閒公園和開放空地，總佔地面積至少3000畝，在莫瑞諾谷東南部與Ramona Expresswy接壤。開發商認為，項目可提供當地200億元的經濟收益，還會進一步升級道路，支持1000個永久性工作崗位。

在開發公司設立的「湖景村莊」網站上，表示會有一個開放空間屏障，將要開發的社區與野生動物保護區隔離開來，而且設有步行道、騎馬健行小徑、種植耐旱植物以及其它節水設施等。

雖然建商做出了對生態環境保護的種種承諾，但對建案作出挑戰的環保組織，並不感到放心。法庭的這項決定，源於環保組織針對2017年縣政委員會批准修訂關於Villages of Lakeview的環境影響評估報告提起的一個訴訟。原告有：生物多樣性中心、Sierra Club以及聖伯納汀諾谷Audubon協會。而另一項訴訟原告是：Albert Paulek以及北聖哈辛多谷之友、Keep Nuevo Rural 等。

裁決書共計41頁，三位法官一致認為，生物多樣性中心及其他原告指控理由是正確的，即按照「加州環境品質法」(California Environmental Quality Act)對項目審批程序中所要求內容，開發商提出的環評報告缺乏有關野生動物保護特別基金的詳細資訊。指出「環評報告中無實質證據支持縣府對報告通過的結論，即所謂提供保護基金能有效對野生動物加以保護，比如用於執法、清除垃圾以及對野生動物保護區管理等。」

法官還發現，被告環評報告對建案用水量描述含糊不夠詳細，報告只是說項目預計用水量超過十億加侖。而且報告中未包括項目用水量如何影響環境，所以不符合州法規定。