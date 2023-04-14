山景豪宅賣了又買 布萊德彼特交易對象竟是同一人

艾琳·蓋蒂在購入此處後，聘請了著名設計師馬克·哈達威（Mark Haddawy）對其進行了全面的翻新。（取自Simon Berlyn）

好萊塢 巨星布萊德·彼特(Brad Pitt)最近剛以3300萬的價格出售了他的好萊塢豪宅，然而短短不到幾日，他又火速以550萬的價格在同一社區購買了一座新豪宅。而令人驚訝的事，新房的賣家正是他上一筆巨額房產交易的買家。

這棟位於好萊塢山Los Feliz社區的山景豪宅，最初是女富豪艾琳·蓋蒂(Aileen Getty)於2019年以410萬美元的價格從「魔力紅」(Maroon 5)吉他手詹姆斯·瓦倫泰恩(James Valentine)手中購入的。

現在，這座房產已經以550萬美元的價格出售，經過不到四年的時間，增值率達到了34%。值得一提的是，艾琳·蓋蒂上個月底剛剛以3300萬美元的價格購入了布萊德·彼特和前妻安琪莉娜裘莉 (Angelina Jolie)的好萊塢豪宅，這樣的「房產交換遊戲」引起了不少人的關注。

這棟被稱為鋼鐵屋(Steel House)的豪宅是由建築師尼爾·約翰遜(Neil M. Johnson)在1960年時設計的，整棟房屋幾乎全部由鋼和玻璃建成。房屋的外觀設計呈現出典型的現代主義風格。屋內有多處特色裝飾，例如石英石地板、懸臂簷和梁柱天花板等。

艾琳·蓋蒂在購入此處後，聘請了著名設計師馬克·哈達威(Mark Haddawy)對其進行了全面的翻新。如今，房屋的裝飾和顏色充滿懷舊風格，是對20世紀60年代裝修風格的致敬。客廳和餐廳的火爐非常獨特，露台上的熱水浴缸藏在茂密的樹叢中，而獨立的桑拿建築也讓人驚嘆不已。

這棟簡約風格的房屋共有三間臥室，所有臥室的地毯都是鮮亮的顏色，廚房、主臥浴室和步入式的衣帽間裡的定制櫥櫃也被漆成了淡藍色，看起來十分明亮清新。 L型房屋的正面被陽光明媚的後院環繞，從豪宅內的大部分房間都可以俯瞰泳池和露台區。