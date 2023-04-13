柯林法洛舊宅賣給遊戲主播 新家590萬 更大更豪華

房屋面積在5200平方呎。（Youtube）

地產買賣最能反映老錢和新貴的山水轉換。好萊塢明星柯林法洛（Colin Farrell）居住17年的豪宅，最近以530萬元價格秘密賣給了遊戲主播Ludwig Ahgren。這棟房子位於洛杉磯 市的Los Feliz 街區。

柯林法洛還住在Los Feliz 街區。（Youtube）

這棟房子從未正式掛牌出售，但記錄證實柯林法洛最近已悄悄賣掉這棟他居住17年的房子，柯林法洛17年前的買價是430萬元，價差100萬元。房屋建於1920年代，是有百年歷史的地中海度假格局的別墅，位於Los Feliz山區一條僻靜的街道上。

柯林法洛的新房子。（Youtube）

新買家Ludwig Ahgren是職業遊戲玩家，在Twitch和YouTube 頗有名氣。這是Ahgren在洛杉磯的第三處房產，Ahgren在新罕布夏州出生長大，2018年開始公開直播他的在線遊戲。根據記錄顯示，他僅通過Twitch直播就在兩年內賺了330 萬元，這一數字還不包括他的代言交易。隨後他簽署一項未公開金額的協議，將他的串流媒體工作從Twitch轉到YouTube，在YouTube他已有超過410萬訂閱者。

房屋是西班牙風格。（Youtube）

Ahgren迅速成為地產界的新貴，將其收入投資在地產。他先是在華人區鑽石吧一個著名的封閉式社區購買了一處數百萬元的房子。去年又從電影製片人薩克勒 (Madeleine Sackler) 手中購買了一套位於Los Feliz的百萬住宅。

說起柯林法洛這套住宅相當神秘，在他住的這17年，房子照片從未被公開，所以關於房子的許多細節仍然是謎。但稅務記錄顯示，該建築佔地0.27英畝，在3938呎的室內居住空間包含四間臥室和四間浴室。這個豪宅所處街道並不繁華，且半掩在樹木之後。不過根據地圖顯示，該住宅有一個大露台、室外廚房和一個無邊泳池。

柯林法洛新房子視野不錯。（Youtube）