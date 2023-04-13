我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞裔脾氣更火爆？Netflix「怒嗆人生」上線 華人熱議

誰外洩美機密文件？華郵：20多歲、在軍事基地工作

柯林法洛舊宅賣給遊戲主播 新家590萬 更大更豪華

記者張宏╱洛杉磯報導
房屋面積在5200平方呎。（Youtube）
房屋面積在5200平方呎。（Youtube）

地產買賣最能反映老錢和新貴的山水轉換。好萊塢明星柯林法洛（Colin Farrell）居住17年的豪宅，最近以530萬元價格秘密賣給了遊戲主播Ludwig Ahgren。這棟房子位於洛杉磯市的Los Feliz 街區。

柯林法洛還住在Los Feliz 街區。（Youtube）
柯林法洛還住在Los Feliz 街區。（Youtube）

這棟房子從未正式掛牌出售，但記錄證實柯林法洛最近已悄悄賣掉這棟他居住17年的房子，柯林法洛17年前的買價是430萬元，價差100萬元。房屋建於1920年代，是有百年歷史的地中海度假格局的別墅，位於Los Feliz山區一條僻靜的街道上。

柯林法洛的新房子。（Youtube）
柯林法洛的新房子。（Youtube）

新買家Ludwig Ahgren是職業遊戲玩家，在Twitch和YouTube頗有名氣。這是Ahgren在洛杉磯的第三處房產，Ahgren在新罕布夏州出生長大，2018年開始公開直播他的在線遊戲。根據記錄顯示，他僅通過Twitch直播就在兩年內賺了330 萬元，這一數字還不包括他的代言交易。隨後他簽署一項未公開金額的協議，將他的串流媒體工作從Twitch轉到YouTube，在YouTube他已有超過410萬訂閱者。

房屋是西班牙風格。（Youtube）
房屋是西班牙風格。（Youtube）

 Ahgren迅速成為地產界的新貴，將其收入投資在地產。他先是在華人區鑽石吧一個著名的封閉式社區購買了一處數百萬元的房子。去年又從電影製片人薩克勒 (Madeleine Sackler) 手中購買了一套位於Los Feliz的百萬住宅。

說起柯林法洛這套住宅相當神秘，在他住的這17年，房子照片從未被公開，所以關於房子的許多細節仍然是謎。但稅務記錄顯示，該建築佔地0.27英畝，在3938呎的室內居住空間包含四間臥室和四間浴室。這個豪宅所處街道並不繁華，且半掩在樹木之後。不過根據地圖顯示，該住宅有一個大露台、室外廚房和一個無邊泳池。

柯林法洛新房子視野不錯。（Youtube）
柯林法洛新房子視野不錯。（Youtube）

現在柯林法洛還住在Los Feliz 街區，只不過升級到更大更豪華的房子裡。房子也是1920年代的西班牙風格，好萊塢電影導演Frank Lloyd曾是這裡的主人。房子面積是5200平方呎，售價590萬元，包括五間臥室和六間浴室，有電影院、酒窖和一處湖畔小屋，還能眺望洛杉磯市區的天際線。

柯林法洛還住在Los Feliz 街區，只不過升級到更大更豪華的房子裡。（You...
柯林法洛還住在Los Feliz 街區，只不過升級到更大更豪華的房子裡。（Youtube）

電影院 洛杉磯 YouTube

上一則

世界晚報╱加州女當街吸毒 突脫褲生娃…路人看傻

下一則

韓國城遇搶反抗 17歲少年遭槍殺

延伸閱讀

正享受美景卻被酒駕司機撞飛的路邊車砸到 1死2傷

正享受美景卻被酒駕司機撞飛的路邊車砸到 1死2傷
娛樂／柯林法洛影帝實力 商業、影展片切換自如

娛樂／柯林法洛影帝實力 商業、影展片切換自如
布蘭登費雪奧斯卡稱帝 2兒帥到上熱搜

布蘭登費雪奧斯卡稱帝 2兒帥到上熱搜
奧斯卡／布蘭登費雪稱帝：謝謝讓我當鯨魚老爸

奧斯卡／布蘭登費雪稱帝：謝謝讓我當鯨魚老爸
奧斯卡影帝之爭 布蘭登費雪對決奧斯汀巴特勒

奧斯卡影帝之爭 布蘭登費雪對決奧斯汀巴特勒
奧斯卡影帝大戰 雙雄對決 「他」已無望？

奧斯卡影帝大戰 雙雄對決 「他」已無望？

熱門新聞

機場免費USB接口存在隱憂。（洛杉磯縣檢察官辦公室）

機場免費USB充電口 可能掏空你的銀行

2023-04-11 13:54
居住在南加富人區的六旬陳姓夫婦，遭遇鄰居百人派對擾民。（視頻截圖）

世說新聞╱富人區鄰居常幹這 六旬華婦嚇到買槍

2023-04-07 16:13
社會安全基金2033年可能無法全額給付退休金。（FOX）

現年56歲、欲73歲退休 未來社安金恐減20%

2023-04-10 12:45
Lake Mathews附近的小眾賞花地點坐標：34.7751346, -118.3783802。(受訪人提供)

南加州這兩個「小眾」賞花勝地 免費且遊客稀少

2023-04-10 18:08
2023年想通過工作的方式留在美國，可謂困難重重。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱誰在從中作梗？華人移民難上加難

2023-04-04 22:14
為拚疫情後旅遊，台灣和香港推出國際旅客優惠。圖為台灣高雄市。（圖：觀光局提供）

台港拚觀光 北美5月送消費金、抽免費機票

2023-04-10 02:20

超人氣

更多 >
退休生活每月只能花1500元？5個南方城市讓你安心住

退休生活每月只能花1500元？5個南方城市讓你安心住
台灣知名學者王高成 淡大墜樓亡…遺書曝光 外界震驚

台灣知名學者王高成 淡大墜樓亡…遺書曝光 外界震驚
川普讚習近平「出色的男人」跑遍好萊塢找不到人能演他

川普讚習近平「出色的男人」跑遍好萊塢找不到人能演他
半數州出現新冠變種「大角星」加州、新州、維州成傳播熱點

半數州出現新冠變種「大角星」加州、新州、維州成傳播熱點
沃爾瑪怎麼了？今年全美關19間店 包括芝加哥4間

沃爾瑪怎麼了？今年全美關19間店 包括芝加哥4間