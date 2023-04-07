豪宅稅上路 洛城房市恐降溫

ULA法令4月1日生效，對售價超過500萬以上的住宅及商業房產交易課徵4%至5.5%的一次性稅金。（記者趙健／攝影）

由洛杉磯 市選民投票通過的ULA法令(Measure United to House LA)已於4月1日生效，該法案將對售價超過500萬以上的住宅及商業房地產 交易，徵稅4%至5.5%的額外稅金。業內人士表示，新稅制可能會抑制洛杉磯房地產市場的發展。

ULA法令俗稱「豪宅稅」(mansion tax)，在11月8日的選舉中以57%的支持率獲得通過。該法令規定，對房屋售價在500萬元至1000萬元的住宅及商業房產交易課徵4%的一次性稅金；房屋售價超過1000萬元的房產交易課徵5.5%的一次性稅金。稅款由賣方支付。該法令下的稅收所得將用於洛杉磯市內包括可負擔房屋(affordable housing)的基礎建設，解決住房短缺以及遊民 問題。

該法令得到了勞工和社區團體聯盟的強烈擁護。法案支持者認為，豪宅稅可以增加洛杉磯市的財政收入，從而支持公共住房計劃和其他住房相關的政策，有助於解決該市日益嚴重的住房危機。不過，3月20日洛市有關部門將預估稅收金額已從最初的11億元下調至6.72億元，近乎減半。

一些可負擔房屋的開發商，以及包括豪宅經紀人在內的房地產參與者，則表示強烈反對，他們認為ULA法令不僅會冷卻住宅和商業銷售，還可能會扼殺住房開發。

實際上，自ULA法令通過以來，已在豪宅市場掀起了一股「拋售狂潮」。兩個月前，高端住宅經紀人Jade Mills和Josh Altman在社交媒體發布了一項大膽的「促銷計畫」：如果有人在4月1日前為一處價值近2800萬的豪宅找到買家，便可獲得100萬美元獎金。然而，截至4月1日發稿，這棟位於貝萊兒(Bel-Air)高端社區的七居室豪宅至今仍未售出。

資深商業經紀人、全美房地產經紀人協會(NAR)專任講師吳程遠(John Wu)表示，雖然透過ULA法令的實施，可以幫助緩解政府預算上的壓力，但也會對洛杉磯市商用物業及豪宅市場會造成衝擊。交易稅的增加亦間接壓制不動產價值，且持有成本的增加，也為未來洛杉磯市區經濟發展，以及企業進駐投資的意願投下不確定性因素。

他認為一個城市的永續發展，是倚賴「友善經濟環境」與「完善基礎建設」為基礎，政府增加稅收之餘，從效率上改善問題，才能達到經濟發展與民生需求兼顧之效。此外，吳程遠補充道，這項法令的實行對於產業稅(Property Tax，另稱房屋稅)不會產生影響，只有在房產交易過戶時才會產生相應稅賦。

對於這項新稅上路，會計師施啟祥指出，這是全美第一項針對豪宅交易的徵稅規則，美國的稅收規則通常基於增值部分扣取，但「豪宅稅」的徵收標準是基於房屋的銷售價格，而非出售方所賺取的利潤金額，在這一點上可能有失公平。