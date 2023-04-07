華埠地鐵站旁 蓋住商混合項目

此次提議的新建案毗鄰華埠地鐵站。(取自google截圖)

華埠地鐵站 旁邊一塊閒置多年、占地近5英畝的空地終於迎來了改頭換面的機會，其所有者Riboli家族已於日前向洛杉磯 市政府提交新的建設計畫，將該空地上現有的地面停車場改建為住宅和商業混合的綜合性空間。

據洛杉磯市規畫資料顯示，這是一塊位於華埠West College街道和North Spring街道之間，占地約4.92英畝的土地，毗鄰Alameda街道對面的華埠地鐵站，目前被作為公共汽車的停車場使用。

開發商計畫在兩層高的裙樓上開發六棟建築面積約23萬3000平方呎的住宅空間，由一系列花園庭院環繞。該項目共包含770個住宅單元，即355個統倉(studio)、360個一居室單元和55個兩居室單元，以及約5萬多呎的零售、餐廳、健康俱樂部水療中心商業空間等。

該項目已於3月17日提交至洛杉磯市政府，目前正在審理階段。其實， College街道130號週邊地區的最初規畫為工業和鐵路相關的用途，但多年來隨著住宅、商業和混合用途開發項目以及工業空間轉換項目的發展，該地區的規畫逐漸改變。

這塊閒置多年的空地實為San Antonio酒莊所有者Riboli家族所擁有。San Antonio酒莊是美國最古老的家族式酒莊之一，成立於1917年。該酒莊以生產義大利風格的葡萄酒而聞名，在南加州地區擁有多個葡萄園。 據資料顯示，酒莊創始人Stefano Riboli在1900年代初期從義大利移民至美國，最初在加州中部的一個酒莊工作，他於1917年在洛杉磯地區設立了自己的葡萄酒生產工廠，從此開啟了酒莊的的歷史。