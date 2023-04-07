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華埠地鐵站旁 蓋住商混合項目

記者趙健／洛杉磯市報導
此次提議的新建案毗鄰華埠地鐵站。(取自google截圖)
此次提議的新建案毗鄰華埠地鐵站。(取自google截圖)

華埠地鐵站旁邊一塊閒置多年、占地近5英畝的空地終於迎來了改頭換面的機會，其所有者Riboli家族已於日前向洛杉磯市政府提交新的建設計畫，將該空地上現有的地面停車場改建為住宅和商業混合的綜合性空間。

據洛杉磯市規畫資料顯示，這是一塊位於華埠West College街道和North Spring街道之間，占地約4.92英畝的土地，毗鄰Alameda街道對面的華埠地鐵站，目前被作為公共汽車的停車場使用。

開發商計畫在兩層高的裙樓上開發六棟建築面積約23萬3000平方呎的住宅空間，由一系列花園庭院環繞。該項目共包含770個住宅單元，即355個統倉(studio)、360個一居室單元和55個兩居室單元，以及約5萬多呎的零售、餐廳、健康俱樂部水療中心商業空間等。

該項目已於3月17日提交至洛杉磯市政府，目前正在審理階段。其實， College街道130號週邊地區的最初規畫為工業和鐵路相關的用途，但多年來隨著住宅、商業和混合用途開發項目以及工業空間轉換項目的發展，該地區的規畫逐漸改變。

這塊閒置多年的空地實為San Antonio酒莊所有者Riboli家族所擁有。San Antonio酒莊是美國最古老的家族式酒莊之一，成立於1917年。該酒莊以生產義大利風格的葡萄酒而聞名，在南加州地區擁有多個葡萄園。 據資料顯示，酒莊創始人Stefano Riboli在1900年代初期從義大利移民至美國，最初在加州中部的一個酒莊工作，他於1917年在洛杉磯地區設立了自己的葡萄酒生產工廠，從此開啟了酒莊的的歷史。

根據財產記錄顯示，Riboli家族多年前以53萬5000 美元購得此地，此後一直未開發。 其實，Riboli家族在華埠還有其他多個開發項目，包括位於華埠地鐵站附近的19世紀麵粉廠(Capitol Milling Company )的改建項目，將八棟大樓改造為辦公室和零售餐廳空間。 此外，Riboli家族還參與了鄰近的另一個大型綜合項目的開發。

該空地所有者Riboli家族已向洛杉磯市提交將該空地上現有的地面停車場改建成一個...
該空地所有者Riboli家族已向洛杉磯市提交將該空地上現有的地面停車場改建成一個混合用途的交通導向型住宅和商業混合項目。（Grimshaw提供）
該項目將包含770個住宅單元。（Grimshaw提供）
該項目將包含770個住宅單元。（Grimshaw提供）

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