利率居高不下 南加2月房市續冷

南加州2月房市連續第15個月放緩。(Getty Images)

從整個2月來看，南加 州房地產市場連續第15個月放緩，CoreLogic 數據顯示，南加州 2月份的房屋銷售量跌至歷史第四低水平。南加州的春季購房季開局緩慢，主要原因是抵押貸款利率居高不下，待售房屋太少抑制了交易和價格。

根據房地產數據公司 CoreLogic最新報告，2月份南加州房屋的中位數價格為69萬元。這比一年前下降2000元，比去年4月和5月的房價 中位數下降7萬元；自去年5月以來，南加房價中位數連續下跌。與此同時，據 CoreLogic 稱，截至2月份的12個月內，銷售額下降37.6%至1萬1068筆。這是有2月份記錄以來數據第二低的記錄，也是35 年來記錄中任何月份的第四低記錄。

通常來說，2月標誌著春季購買季節的開始，然而多位房產經紀表示，事實並非如此，高利率和低庫存正在阻礙市場發展。Zillow 高級經濟學家傑夫塔克 (Jeff Tucker) 表示：「房屋賣家似乎以驚人的數量退出了早春的銷售旺季。」

根據 Zillow數據顯示，2月份南加地區的新房源數量至少下降38.5%。 Redfin的數據顯示，新上市和售出時間較長的總數量比平均水平低40%。同時，儘管房價中值下降0.3%，但上個月中位價房屋的月付款額比去年同期高出 30%。

Redfin的數據顯示，南加州只有三分之一的房屋售價高於賣家要價，而一年前這一比例為三分之二。目前平均上市時間約為八週，去年為3.5週。

市場分析師表示，在買得起房子的買家越來越少時，房主不會放棄自己的低抵押貸款利率來出售房屋。另一方面，買家群體大縮水；隨著抵押貸款利率居高不下的趨勢，買得起房的人越來越少。對於許多買家而言，不出手購房的原因不止是貸款利率太高，不少居住在南加的華裔居民表示，現在不敢買房，多方消息都顯示大家對美國經濟的擔憂，擔心萬一經濟危機來臨，房價會跌慘。