我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不滿蔡麥會 中國再制裁哈德遜研究所、雷根圖書館

馬英九結束訪中：此行讓「九二共識」又活過來了

內陸房產交易熱 老人公寓、商場出售

記者啟鉻／綜合報導
河濱縣一棟老人休閒集合公寓出售。（官方臉書）
河濱縣一棟老人休閒集合公寓出售。（官方臉書）

南加內陸近期再有多宗物業及零售商交易案發生，河濱縣一棟老人集合公寓以2850萬元售出，聖伯納汀諾縣多個零售商家被收購，交易總額近億元。

老人公寓交易案，位於河濱縣維爾多瑪市(Wildomar )，是一個年長者休閒社區，據在柯斯塔梅莎(Costa Mesa )的投資顧問集團公司The Mogharebi Group(TMG)表示，買家是總部位於洛杉磯的投資商，交易額是2850萬元。據悉老人集合公寓2002年完成，地址是：32325 S. Pasadena St.，收購公司名為Positive Investments。

TMG高級副總裁柯特爾(Ben Ketel )表示，這樁交易案處理程序很複雜，涉及兩個獨立地塊的兩個獨立物業。土地租約有兩個。所以作為交易代表與多個管理機關打交道，需要應對各種租金限制。在動盪的資本環境中，通過長時間的交易文件處理過程，最終完滿解決，確實不容易。但還是想方設法實現了原始合同價格的99.3%。

據老人公寓租金資訊網站，這家老人集合公寓租金為每月3875元，網站稱，費用或有差別，主要取決於房型及所需護理水平。

據了解，這家老人集合公寓也提供不同類型休閒服務。居住在沒有輔助生活服務設施的老人，可以租用帶廚房、客廳和私人露台或天井的一居室和兩居室公寓。每單元都配有帶頂棚的車棚，物業內設有洗衣房，所謂輔助生活設施是提供帶有私人衛生間的一居室公寓，公寓共有284個單位。

此外，聖伯納汀諾縣多家零售物業出售。據仲介公司SRS Real Estate Partners資訊，位於內陸最大開發社區安大略牧場(Ontario Ranch)的New Haven購物中心，以5400萬元售出，唯尚未透露買賣雙方詳細背景資料。

該購物中心有9萬5000平方呎，地址：3420 E. Ontario Ranch Rd. ，是連鎖零售超市Stater Bros.的所在地，其它商家還有星巴克咖啡點、大通銀行、漢堡快餐廳Carl's Jr. 以及其它多個商家。

據SRS高級副總裁沃爾特(Parker Walter)表示，這家物業還包括一個市場大廳Rodeo X，非常受消費者歡迎，也替零售項目和購物中心增加了巨大價值和承租商家的增值效應。據透露，買家是一個家族公司。

位於庫卡蒙加牧場市(Rancho Cucamonga)的一家零售中心近日交易，總額為2430萬元。出售物業是Foothill Village Plaza，面積為8萬7809平方呎，地址：9309 Foothill Blvd. 共有六棟建築，總佔地8.2畝，1990年建成，廣場零售商家包括：Beauty Club Plus、Chuck E. Cheese 、Brands 4 Less以及餐廳Waba Grill 和 Pho Ha等。

聖伯納汀諾市一家Office Depot出售，金額近500萬元。交易商家地址：675 E. Hospitality Lane ，售價為489萬5000元。據商業地產數據分析公司Vizzda消息，買家是Illuminated Minds Real Estate Group 。整個物業建築在1991年完成，座落商業開發區Tri City Commons內，在商家Home Depot與 Aldi之間，屬於Hospitality Lane District一部分。2023年初，位於該區的1.7畝土地出售，將開發擁有117間客房的酒店。

河濱縣一棟老人休閒集合公寓出售。（官方臉書）
河濱縣一棟老人休閒集合公寓出售。（官方臉書）
河濱縣一棟老人休閒集合公寓出售。（官方臉書）
河濱縣一棟老人休閒集合公寓出售。（官方臉書）
河濱縣一棟老人休閒集合公寓出售。（官方臉書）
河濱縣一棟老人休閒集合公寓出售。（官方臉書）

租金 零售商 投資

上一則

世界晚報／法國罷工第11輪打響 示威者縱火搖旗抗議

下一則

白卡疫後首次大變動 華興保險釋疑

延伸閱讀

家庭矛盾？上海博士醫生廁所掐死護士妻

家庭矛盾？上海博士醫生廁所掐死護士妻
南加內陸近日爆發多起槍案 釀2死4傷

南加內陸近日爆發多起槍案 釀2死4傷
南加內陸槍擊案頻發 造成兩死四傷

南加內陸槍擊案頻發 造成兩死四傷
內陸前警察猥褻孩童 認罪輕判逃過牢獄之災

內陸前警察猥褻孩童 認罪輕判逃過牢獄之災
南加購屋跌幅趨緩 內陸有起色

南加購屋跌幅趨緩 內陸有起色
投資公司芳塔那市購地 將建倉儲中心

投資公司芳塔那市購地 將建倉儲中心

熱門新聞

圖為死者Samantha Vuong。（自gofundme )

洛縣西柯汶那高中16歲亞裔女學生舉槍自盡

2023-04-04 14:03
南加帝王縣的Calexico，平均房價31萬5277 元。此為示意圖。（記者邵敏／攝影）

遠離都會 加州這5地房價低於35萬

2023-04-03 02:18
H女士在約定的時間到達銀行後，對方竟無故「消失了」，打電話根本打不通。（受訪人提供）

Zelle轉帳不小心匯錯帳戶 洛縣華人拒不還錢

2023-03-30 18:23
夏伯倫公園櫻花樹近期接連被盜剪枝條，短短兩周之內，就有約60%的櫻花樹遭竊賊砍伐。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱大盜洗劫賞櫻聖地 華翁18年心血付東流

2023-03-31 16:14
酒店佔地11萬平方呎，擁有5棟35層的大樓，可容納1300多名客人。（酒店網站圖片）

蔡英文來洛住的旅館有故事 台灣老闆28年前買下時沒人要

2023-04-04 22:03
在被「熟人」詐騙的案件中，騙子最具有代表性的伎倆就是假扮有錢人。（Pixabay）

華人圈「殺熟盤」 4套路博信任 陌生人獻殷勤 都得小心

2023-03-30 14:41

超人氣

更多 >
50歲以後 身邊至少要備有這3類營養補充品

50歲以後 身邊至少要備有這3類營養補充品
看似簡單…水煮蛋「完美」剝殼有訣竅

看似簡單…水煮蛋「完美」剝殼有訣竅
「老娘受夠了」校車司機不堪學生霸凌 車上飆罵網卻全挺她

「老娘受夠了」校車司機不堪學生霸凌 車上飆罵網卻全挺她
接到陌生來電千萬別先開口 AI詐騙3秒就能偷走你的聲音

接到陌生來電千萬別先開口 AI詐騙3秒就能偷走你的聲音
中國天空步道 張家界4人相約跳崖…3墜亡1服毒送醫不治

中國天空步道 張家界4人相約跳崖…3墜亡1服毒送醫不治