內陸房產交易熱 老人公寓、商場出售

河濱縣一棟老人休閒集合公寓出售。（官方臉書）

南加內陸近期再有多宗物業及零售商 交易案發生，河濱縣一棟老人集合公寓以2850萬元售出，聖伯納汀諾縣多個零售商家被收購，交易總額近億元。

老人公寓交易案，位於河濱縣維爾多瑪市(Wildomar )，是一個年長者休閒社區，據在柯斯塔梅莎(Costa Mesa )的投資 顧問集團公司The Mogharebi Group(TMG)表示，買家是總部位於洛杉磯的投資商，交易額是2850萬元。據悉老人集合公寓2002年完成，地址是：32325 S. Pasadena St.，收購公司名為Positive Investments。

TMG高級副總裁柯特爾(Ben Ketel )表示，這樁交易案處理程序很複雜，涉及兩個獨立地塊的兩個獨立物業。土地租約有兩個。所以作為交易代表與多個管理機關打交道，需要應對各種租金 限制。在動盪的資本環境中，通過長時間的交易文件處理過程，最終完滿解決，確實不容易。但還是想方設法實現了原始合同價格的99.3%。

據老人公寓租金資訊網站，這家老人集合公寓租金為每月3875元，網站稱，費用或有差別，主要取決於房型及所需護理水平。

據了解，這家老人集合公寓也提供不同類型休閒服務。居住在沒有輔助生活服務設施的老人，可以租用帶廚房、客廳和私人露台或天井的一居室和兩居室公寓。每單元都配有帶頂棚的車棚，物業內設有洗衣房，所謂輔助生活設施是提供帶有私人衛生間的一居室公寓，公寓共有284個單位。

此外，聖伯納汀諾縣多家零售物業出售。據仲介公司SRS Real Estate Partners資訊，位於內陸最大開發社區安大略牧場(Ontario Ranch)的New Haven購物中心，以5400萬元售出，唯尚未透露買賣雙方詳細背景資料。

該購物中心有9萬5000平方呎，地址：3420 E. Ontario Ranch Rd. ，是連鎖零售超市Stater Bros.的所在地，其它商家還有星巴克咖啡點、大通銀行、漢堡快餐廳Carl's Jr. 以及其它多個商家。

據SRS高級副總裁沃爾特(Parker Walter)表示，這家物業還包括一個市場大廳Rodeo X，非常受消費者歡迎，也替零售項目和購物中心增加了巨大價值和承租商家的增值效應。據透露，買家是一個家族公司。

位於庫卡蒙加牧場市(Rancho Cucamonga)的一家零售中心近日交易，總額為2430萬元。出售物業是Foothill Village Plaza，面積為8萬7809平方呎，地址：9309 Foothill Blvd. 共有六棟建築，總佔地8.2畝，1990年建成，廣場零售商家包括：Beauty Club Plus、Chuck E. Cheese 、Brands 4 Less以及餐廳Waba Grill 和 Pho Ha等。