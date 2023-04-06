昔約翰韋恩牧場 占地2000英畝、售價1200萬

孔雀牧場景觀。（地產資料）

美國著名影星約翰韋恩（John Wayne ）以主演西部片和戰爭片的硬漢聞名，被譽為好萊塢 有史以來最偉大影星之一。他在南加內陸河濱縣曾擁有一座牧場近日在市場出售，售價是1200萬元。

好萊塢電影明星韋恩。（資料圖片）

韋恩曾擁有的物業在河濱縣海梅特市（ Hemet ），稱為「孔雀牧場」（Rancho Pavoreal ），占地2000英畝，位於海梅特市的Sage社區，駕車到擁有很多酒莊的坦密庫拉谷(Temecula Valley)車程不到20分鐘。

孔雀牧場景觀。（地產資料）

根據1993年加州林業部（Department of Forestry ）一個歷史文件報告，自1938年至1948年，一位稱為公爵的好萊塢傳奇人物及夥伴曾擁有這家牧場，然後出售。1970年代開始，韋恩擁有牧場物業，經常邀請友人到牧場作客，舉辦的活動有騎馬、射擊和其它在牧場的活動。

孔雀牧場景觀。（地產資料）

曾經多次易主

雖然在韋恩之後，還有一些人擁有這個物業，但因為與韋恩的關係，讓孔雀牧場始終具有韋恩深入人心的形象，比如陽剛勇猛俠義過人，也留在人們對牧場的審美中。

孔雀牧場景觀。（地產資料）

孔雀牧場上的物業是有三間臥室3000平方呎的灰泥住宅，有三間衛浴室，這些建築建於1950年代，還有一棟年頭更久的穀倉和一個三車位車庫。其它令人關注的特點，包括三口井、有著用在馬或牛的圍欄的土地、還有穿行谷底的騎馬小徑，谷底點綴著露出地面岩石，還有一條小溪，以及美洲原住民特點的手工藝品。這裡景觀包括，牧場周邊谷底起伏連綿的丘陵，還有Palomar Mountain山景。

孔雀牧場景觀。（地產資料）

可多用途使用

地產專業人士稱，孔雀牧場屬於多用途，可用於露營、狩獵、騎馬、放牧、射擊、射箭、健行，還可以騎機車，凡是你可以想到的多用途，在這裡都可以實現，是一個完美的牧場。

當孔雀牧場在2018年以800萬元出售時，被說成是一個潛在可以種植大麻並能夠賺大錢的地方（pot farm )。

據資料，好萊塢影星韋恩出生於1907年，一生出演了近250部影片，以演出美國西部片和戰爭片中的硬漢聞名。他是那個時代所有美國人的化身：誠實、個性、英雄主義。1939年當導演John Ford請他出演「Stagecoach」時，韋恩開始被很多影迷熟知，並家喻戶曉。1970年，韋恩曾在電影 「True Grit 」擔任主演，而獲得奧斯卡獎 。韋恩1979年過世，享年72歲。他在美國電影史上影響很大，是好萊塢有史以來最偉大的影星之一。