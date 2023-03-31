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南加購屋跌幅趨緩 內陸有起色

記者趙健／洛杉磯市報導
南加房市顯示出回暖跡象，内陆地区的房价开始上涨。（本報檔案照）
南加房市顯示出回暖跡象，内陆地区的房价开始上涨。（本報檔案照）

自聯準會加息後，數月來房屋成交量低迷，房價也一直「跌跌不休」。然而，「加州地產經紀協會」(California Association of Realtors)16日發布的房市數據顯示，南加房屋成交量跌幅減弱，房價也開始顯現回暖跡象，內陸地區尤為明顯。

相較去年同期的數據，2月聖伯納汀諾縣獨立屋房價中位數同比上漲3.7%，成為數月來首次上漲；但其餘地區房價跌幅仍有擴大，其中橙縣獨立屋房價中位數同比下跌8%，洛杉磯縣下跌6%。

與1月相比，聖伯納汀諾縣、河濱縣和聖地牙哥縣的獨立屋房價中位數均出現上升，分別增長4.4%、1.7%、6.1%，打破了自去年以來的低迷趨勢。在房屋成交量方面，南加各縣銷售量下跌趨勢好轉，但仍然維持在30%左右。

而在全州範圍內，2月加州獨立屋銷售量為28萬4010套，環比上月增長17.6%，同比下降33.2%。 2月份的銷售速度較1月的24萬1520套相比環比增長17.6%，已連續第三個月得到改善。2月加州的獨立屋價格為73萬5480元，環比上月下降2.1%，比去年同期下降4.8%。

「加州地產經紀協會」分析表示， 1月以來短暫的利率緩和和疲軟的房價為購房者提供了一個機會，加州房屋銷售量四個月來首次超過25萬套。儘管更多低價市場的房屋銷售可能還會使得房價進一步走軟，但鑒於目前房屋供應仍極度緊張，預計住房供應危機在短期內並不會得到改善。隨著利率的穩定，價格應該會在今年晚些時候觸底。

分析還指出，最近有幾家專注於科技領域的銀行倒閉，致使利率意外下降，這可能在短期內為那些一直在觀望並希望鎖定較低利率的購房者提供機會。

南加2月房屋銷售情況。數據來源：加州地產經紀協會。（記者趙健/製表）
南加2月房屋銷售情況。數據來源：加州地產經紀協會。（記者趙健/製表）

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