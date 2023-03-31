南加購屋跌幅趨緩 內陸有起色

南加房市顯示出回暖跡象，内陆地区的房价开始上涨。（本報檔案照）

自聯準會加息後，數月來房屋成交量低迷，房價 也一直「跌跌不休」。然而，「加州 地產經紀協會」(California Association of Realtors)16日發布的房市數據顯示，南加房屋成交量跌幅減弱，房價也開始顯現回暖跡象，內陸地區尤為明顯。

相較去年同期的數據，2月聖伯納汀諾縣獨立屋房價中位數同比上漲3.7%，成為數月來首次上漲；但其餘地區房價跌幅仍有擴大，其中橙縣獨立屋房價中位數同比下跌8%，洛杉磯縣下跌6%。

與1月相比，聖伯納汀諾縣、河濱縣和聖地牙哥縣的獨立屋房價中位數均出現上升，分別增長4.4%、1.7%、6.1%，打破了自去年以來的低迷趨勢。在房屋成交量方面，南加各縣銷售量下跌趨勢好轉，但仍然維持在30%左右。

而在全州範圍內，2月加州獨立屋銷售量為28萬4010套，環比上月增長17.6%，同比下降33.2%。 2月份的銷售速度較1月的24萬1520套相比環比增長17.6%，已連續第三個月得到改善。2月加州的獨立屋價格為73萬5480元，環比上月下降2.1%，比去年同期下降4.8%。

「加州地產經紀協會」分析表示， 1月以來短暫的利率 緩和和疲軟的房價為購房者提供了一個機會，加州房屋銷售量四個月來首次超過25萬套。儘管更多低價市場的房屋銷售可能還會使得房價進一步走軟，但鑒於目前房屋供應仍極度緊張，預計住房供應危機在短期內並不會得到改善。隨著利率的穩定，價格應該會在今年晚些時候觸底。