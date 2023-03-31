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投資公司芳塔那市購地 將建倉儲中心

記者啟鉻／聖伯納汀諾報導
一家位於橙縣的物業投資公司購買芳塔那市區17.42畝土地，用於建設物流配送中心。（谷歌）
一家位於橙縣的物業投資公司購買芳塔那市區17.42畝土地，用於建設物流配送中心。（谷歌）

據報導，一家總部在橙縣新港灘市(Newport Beach)的物業投資集團公司，近日在內陸帝國(Inland Empire )購買一塊工業用地，用於建設物流倉儲中心，預計在2024年建設完成。

據商業地產及物業管理公司NAI Capital Commercial(NAI)發布的資訊，這家投資公司是Alere Property Group，在聖伯納汀諾縣芳塔那市(Fontana)購買工業用地，面積17.42畝，金額是3900萬美元。

這塊出售土地地址在市區斯洛沃街13592號(13592 Slover Ave.)，上面已有物業需要拆除。可以建造兩座A級物流倉儲配送建築，總面積是35萬平方呎。買方公司計劃不久開始動工，於2024年完成綜合配送中心大樓建設，然後將物業出租。

據NAI公司代表介紹，物流市場對優質配送設施及工業用地的需求依舊強勁，繼續強化對A級物流倉儲中心和土地的增值空間，在租金、銷售價格及土地價值方面，會繼續保持穩定。

物業投資公司Alere Property Group在美西以土地開發、購買和管理工業物業方面有突出業績。

投資 租金 橙縣

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