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人口增長 河濱6年內擬建逾2萬棟住宅

記者啟鉻／河濱報導
河濱市中心新建公寓The MARK。（記者啟鉻／攝影）
河濱市中心新建公寓The MARK。（記者啟鉻／攝影）

南加河濱市擬在2029年前建設新屋逾二萬個單位，滿足市區人口增長需要。同時，在市中心開發高檔公寓，吸引年輕族群入駐，同時也會滿足不同收入群體需要。

華人資深地產經紀袁立功表示，未來內陸經濟發展，會吸引更多人到當地定居求職，河濱市面向未來發展，提前開發和儲備住房，適應經濟規模擴大及各方面需要。

最近，到河濱市中心探訪的華人注意到，位於主要街路Mission Inn街與Market路交匯處的高檔公寓The MARK已經竣工，這棟商住混合公寓，共有七層，一樓商舖正在對外招商。

公寓共有160餘個單位，也正在招租房客。公寓地點原是Stalder Plaza ，河濱市第一個消防站所在地，處在市中心歷史遺跡街區。公寓設計自一居室至三居室不等，也有部分房間是studio。據了解，公寓開發計畫是河濱市府房建計畫一部分，2029年前，河濱市擬建超過二萬個單位各式住宅。

資深地產經紀袁立功表示，河濱市在南加內陸城市中發展很快，當地還有河濱加州大學，校區學生人數也在不斷擴大。面向未來發展及年輕族群在該市的成長，市府必須準備良好完善的居住條件，滿足人口增長需要。除了住房條件，圍繞居住生活，還有其它各種商業設施也都在逐步完善。所以，河濱市擴大住房建設，完全是面向未來的需要。

這項房建計畫於2021年10月初由河濱市議會通過，建住宅大約2萬800個單位，包括獨立屋、城市聯排別墅及公寓項目。市府高級計劃師泰勒表示，此舉是將未來因素作為現實考量，根據最近統計的數據，目前該市擁有住宅十萬個單位。河濱市與其它內陸城市一樣，都面臨住宅不足的問題。

河濱市府對住宅開發也有不同房型，以滿足不同消費者需要。比如必須設計至少4861個單位住宅，銷售價格適合年收入少於3萬7650元的居民需要。

另外3064個單位住宅留給年收入在6萬250元左右的居民，而其它住宅提供年收入在7萬5300元的人群。預計滿足低收入群體的住宅數量占總房建數量的大約12%。從房建開發案在市區佈局，市區共有七個區域開發住宅，其中之一就在市中心，而且房建數量也較大，建造超過8300個單位住宅。

南加 華人 低收入

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