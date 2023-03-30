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天使隊前老闆曾擁有 棕櫚泉莊園770萬出售

記者啟鉻／綜合報導
住宅景觀。（地產資料）
住宅景觀。（地產資料）

加州河濱縣棕櫚泉(Palm Springs )一處名人曾擁有的莊園近日出售，價格是770萬元，比最初出價降低約三成多。這棟住宅前所有者是洛杉磯天使隊前老闆 Jackie Autry ，她是已故Gene Autry的遺孀，而Gene Autry生前曾是一名好萊塢明星，歌唱演員及商人，被譽為「Singing Cowboy」(唱歌的牛仔)。

這棟豪宅曾於2020年4月出售，當時買家支付的金額約700萬元，如今經過近三年，現在擁有者出售價格比當時支出的700萬元高出約10%。

住宅景觀。（地產資料）
住宅景觀。（地產資料）

2021年11月，這座佔地1.5畝，帶有西班牙式莊園住宅連同一棟獨立客房，掛牌出售，要價1175萬元。可是在2023年初，這個價格下跌了200萬元。直至2月22日，價格比最初價格降低了34%。截至2023年，這棟物業仍保持當地住宅市場迄今為止的最高價。

這棟住宅佔地1萬3461平方呎，內有七間臥室、九間浴室，及帶有原始手工繪畫拱形天頂的廚房和餐廳。廚房內有一個步入式儲存室，還有早餐間和可以觀看室外網球場的空間，其它還有圖書館、酒窖和保安人員待的房間。主套房佔據了住宅整體的一側。

住宅景觀。（地產資料）
住宅景觀。（地產資料）

鑲有馬賽克磁磚的游泳池和水療中心是內部庭院的焦點。記錄顯示，現年81歲的Jackie Autry於1997年以205萬元價格從前屋主拉森(Glen A. Larson)手中買下這棟房產，拉森曾是著名的電視連續節目「Battlestar Galactica」、「The Fall Guy」以及「Knight Rider」等的創辦者。同時這棟房產和樂隊領隊Eddie LeBaron有過交集。

住宅景觀。（地產資料）
住宅景觀。（地產資料）

根據1962年報紙「沙漠太陽報」(Desert Sun)一篇關於LeBaron住宅的文章，這棟物業最初屬於一位來自紐約水牛城的女性Mrs. Frederick Stevens ，這位女士決定來此居住時，要一名建築設計師為她設計一棟適合在沙漠生活的莊園。而這棟住宅的設計歸功於曾六次獲得奧斯卡提名的藝術總監兼住宅設計師富勒(Leland Fuller)。

加州 提名 天使

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