天使隊前老闆曾擁有 棕櫚泉莊園770萬出售

住宅景觀。（地產資料）

南加州 河濱縣棕櫚泉(Palm Springs )一處名人曾擁有的莊園近日出售，價格是770萬元，比最初出價降低約三成多。這棟住宅前所有者是洛杉磯天使 隊前老闆 Jackie Autry ，她是已故Gene Autry的遺孀，而Gene Autry生前曾是一名好萊塢明星，歌唱演員及商人，被譽為「Singing Cowboy」(唱歌的牛仔)。

這棟豪宅曾於2020年4月出售，當時買家支付的金額約700萬元，如今經過近三年，現在擁有者出售價格比當時支出的700萬元高出約10%。

住宅景觀。（地產資料）

2021年11月，這座佔地1.5畝，帶有西班牙式莊園住宅連同一棟獨立客房，掛牌出售，要價1175萬元。可是在2023年初，這個價格下跌了200萬元。直至2月22日，價格比最初價格降低了34%。截至2023年，這棟物業仍保持當地住宅市場迄今為止的最高價。

這棟住宅佔地1萬3461平方呎，內有七間臥室、九間浴室，及帶有原始手工繪畫拱形天頂的廚房和餐廳。廚房內有一個步入式儲存室，還有早餐間和可以觀看室外網球場的空間，其它還有圖書館、酒窖和保安人員待的房間。主套房佔據了住宅整體的一側。

住宅景觀。（地產資料）

鑲有馬賽克磁磚的游泳池和水療中心是內部庭院的焦點。記錄顯示，現年81歲的Jackie Autry於1997年以205萬元價格從前屋主拉森(Glen A. Larson)手中買下這棟房產，拉森曾是著名的電視連續節目「Battlestar Galactica」、「The Fall Guy」以及「Knight Rider」等的創辦者。同時這棟房產和樂隊領隊Eddie LeBaron有過交集。

住宅景觀。（地產資料）

根據1962年報紙「沙漠太陽報」(Desert Sun)一篇關於LeBaron住宅的文章，這棟物業最初屬於一位來自紐約水牛城的女性Mrs. Frederick Stevens ，這位女士決定來此居住時，要一名建築設計師為她設計一棟適合在沙漠生活的莊園。而這棟住宅的設計歸功於曾六次獲得奧斯卡提名 的藝術總監兼住宅設計師富勒(Leland Fuller)。