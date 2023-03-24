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自帶「防空洞」 寶馬山花園豪宅2450萬元售出

記者朱敏梓／洛杉磯報導
豪宅外觀。（Ryan Lahiff）
豪宅外觀。（Ryan Lahiff）

洛杉磯寶馬山花園(Pacific Palisades)的一棟豪宅，近期以2450萬元的價格售出，這棟豪宅由於在冷戰時期建造，擁有自己的「防空洞」，風格別具一格。

早在1950年代和60年代初期，隨著冷戰的進行，許多美國家庭在自己的院子裡建造防空洞。臨時避難所配有睡眠區和足夠的存儲空間，可存放數月的食物和補給。

這座優雅的Pacific Palisades莊園建於1952年，最初的主人在佔地1.12英畝的莊園岩層中安裝了一個非常寬敞的防空洞，遠離主屋。60多年後，冷戰已成為遙遠的記憶，防空洞依然存在。

防空洞改造成了一個獨立的葡萄酒窖。（Ryan Lahiff）
防空洞改造成了一個獨立的葡萄酒窖。（Ryan Lahiff）

2012年，該住宅進行了改建，主樓基本被拆除，之後在著名建築師(Marc Appleton)的指導下進行了重建和擴建。 僅在過去兩年裡，該物業就售出兩次，兩次交易價格都超過2000萬元。 2021年夏天，它被德州一位名叫Rita Deleone的女士以2550萬元價格買下，Deleone 隨後進行了一些翻新，安裝了一個新的游泳池和賽車場，然後以3750萬元高價將這個地方重新出售。

經過多次降價，該莊園最終在今年以2450萬美元的大幅折扣售出，在扣除裝修成本、房產經紀佣金和維護費用之前，賣家損失了100萬元。 新主人是已婚慈善家 Gaurav 和 Sharon Srivastava，他是安全諮詢公司 Unity Resources Group 和全球食品貿易巨頭 Harvest Commodities 的董事長。

這處房產擁有多個結構總計1萬平方呎，共有七間臥室和11間浴室，木質設計質樸中透著別緻和優雅，主屋內鋪設硬木地板，帶有多個石頭壁爐和外露木樑的拱形天花板。主廚廚房、寬敞的大房間、媒體室和主臥套房則頗具間接的現代風格，主臥套房位於私人翼樓內，配有雙大理石浴室。

該物業還有兩個額外的結構：一個兩層樓的泳池房，其中包含兩間客房套房和單獨的廚房。 還有一個以前作為會客室的樓房，現在作為一個獨立的健身房，配有桑拿浴室和按摩設施。

在外面，莊園的場地鬱鬱蔥蔥，有果園、菜園、地擲球場，甚至還有一個擊球籠。 封閉而精緻的莊園坐落在私人胡同的盡頭，遠離洛杉磯城市生活的喧囂。而該處房產最具特色的「防空洞」，至今還完好無損，已被改造成一個獨立的葡萄酒窖，配有可容納數百瓶酒的空間、幾張品酒桌、一台電視和舒適的格子椅子。

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