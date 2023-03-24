遠程辦公後遺症 洛杉磯辦公大樓需求弱 有債務危機

洛杉磯市中心最大的辦公樓業主Brookfield不堪重負，其兩處資產共計7.84億美元的貸款均違約。（谷歌地圖）

隨疫情 發生後遠程辦公的常態化，令辦公空間的需求下降且未見好轉，商業地產業主面臨空前壓力。近日，洛杉磯 最大的辦公樓業主之一Brookfield不堪重負，其兩處位於洛杉磯市中心一帶資產共計7.84億元貸款，均發生違約情況。

根據美國證券管理委員會(U.S. Securities and Exchange Commission)的申報文件，還貸違約的兩處房產均為Brookfield公司旗下Brookfield DTLA Fund Office Trust Investor的投資 組合中的資產，包括擁有4.65億美元債務的Gas Company Tower，和擁有約3.19億美元債務的777 Tower。負責該投資組合的基金經理去年11月已發出風險警告。

Brookfield是全球最大的資產管理公司之一，在全球擁有超過600億美元的房地產資產。 Brookfield也是洛杉磯市中心最大的辦公樓業主，旗下擁有多個地標性建築物，其中Gas Company Tower和777 Tower正是其中最知名的兩棟。

實際上，就在不久前，洛杉磯市中心的商業地產業主Coretrust， 在錯過了一系列還款期限後，也失去了對洛杉磯市中心444 South Flower大廈的控制權。這棟辦公大樓擁有約9萬平方米的辦公空間，租戶包括知名的金融、法律和諮詢公司。近期，一些原本資金充裕的商業房產公司開啟了激烈的「債務違約接力」，包括黑石集團(Blackstone)、哥倫比亞財產信託基金(Columbia Property Trust)等，全美多處知名的辦公大樓均陷入了不同程度的債務危機。

自疫情爆發以來，全美各地的辦公室空缺都持續增加。據房地產和金融服務公司Jones Lang LaSalle的報告顯示，2022年第四季度洛杉磯市中心商業區辦公室空置率已上升至22.7% 。預測顯示，美國十年後將有11億平方呎的辦公空間閒置。

資深商業地產專家羅經程表示，儘管洛杉磯市中心傳統的辦公大樓需求日趨疲軟，但是一些新型的辦公空間卻仍然非常搶手。同時，在洛杉磯地區，小型倉庫仍供不應求，有很多大型倉庫都被分隔成小型工作室出租，租戶包括電商、Youtuber等。