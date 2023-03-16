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「暮光男」羅伯派汀森530萬元買下好萊塢「愛巢」

記者朱敏梓／洛杉磯報導
西班牙風格的復古豪宅。（Keller Williams）
西班牙風格的復古豪宅。（Keller Williams）

因為出演「暮光之城」男主角而走紅的羅伯派汀森 (Robert Pattinson)與女友蘇琪沃特豪斯(Suki Waterhouse)在好萊塢岡（Hollywood Hills）花費了530萬元，購置了一棟西班牙復古風式的豪宅。

這座西班牙風格的住宅位於一個隱蔽的封閉式社區內，最初建於 1930 年代後期，設計師傑夫劉易斯 (Jeff Lewis) 在 2000 年代中期對其徹底翻新，在他的「Flipping Out」真人秀節目中展示了這次翻修。 

簡約大氣的客廳。（Keller Williams）
簡約大氣的客廳。（Keller Williams）

2014 年，該物業被「緋聞女孩」的作者Stephanie Savage購入，四年後她將這棟住宅裡賣給了葛萊美獲獎音樂家Beck和他當時的妻子女演員Marissa Ribisi。Beck 和 Ribisi 於 2021 年離婚，Ribisi獲得了這座約 2700 平方英尺房屋的全部所有權，後來以530萬元的房價賣給了派汀森。

配置齊全的用餐廳。（Keller Williams）
配置齊全的用餐廳。（Keller Williams）

這所房子極具私密性，從街道上往裡面看，只能看到一大片鬱鬱蔥蔥、綠樹成蔭的草坪，一直通往房子。這是一棟雙層建築的房子，一層有一間小客房和浴室、洗衣設施和一個附屬的兩車位車庫。

在二層，一個配有磚砌的壁爐和一個拱形的木橫樑天花板的客廳，看起來簡約大氣，整個室內鋪滿深棕色的硬木地板，餐廳和廚房配有豪華的大理石檯面、深色木製櫥櫃和頂級的 Miele 和 Viking 電器。

主臥室寬敞舒適。（Keller Williams）
主臥室寬敞舒適。（Keller Williams）

十分現代風格的浴室。（Keller Williams）
十分現代風格的浴室。（Keller Williams）

主層還有兩間帶連接浴室的臥室，較大的主臥室內有一個超現代風的浴室，以及一個俯瞰前院和汽車場的帶頂棚的私人陽台。在後院，蜿蜒的小路、翠綠的草坪通往戶外用餐的露台和庭院，帶有室外壁爐和一個小型游泳池。

36 歲的派汀森因「暮光之城」系列電影而享譽全球，此後出演了多部獨立電影和幾部主流大片。31歲的沃特豪斯作為模特兒曾出現在數十本雜誌封面上，並走上了巴寶莉、巴黎世家和亞歷山大王的秀場。

除了這處房產，派汀森在好萊塢山的其他地方還擁有一座較小的房子，他還在倫敦某處租了一套「神秘公寓」。

大理石櫃面的廚房。（Keller Williams）
大理石櫃面的廚房。（Keller Williams）

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