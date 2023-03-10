道奇球星貝茲賣房 2年增值25%

超大運動場。（AKG Estate）

MLB超級巨星、道奇隊明星外野手貝茲(Mookie Betts)最近打算出售其位於洛杉磯西諾(Encino)的「私人度假勝地」豪宅；2020年秋季他以760萬元價格從洛杉磯加大 (UCLA )棕熊隊主教練Chip Kelly手中購入這棟住宅，現在他打算以1000萬元價格出售，如果能以預期價格成交，意味著這棟房子僅兩年多的時間，增值約25%。

豪宅外觀。（AKG Estate）

這座房屋面積9410平方英尺的豪宅，安全地隱藏在高聳的大門和樹籬後面，擁有一個可容納多輛汽車 的寬敞汽車場，住宅的前門兩側還有一個兩車位車庫。

在房子內部，兩層樓的門廳和弧形樓梯讓房子顯得大氣且精緻，整個房屋都舖滿了硬木地板。整座房屋共有九個臥室，十個衛生間。在主層，主廚的廚房配有石英檯面以及頂級Wolf和SubZero電器。 早餐室將廚房與家庭活動室相連，擁有超大壁爐的家庭活動室直接通往後院。 屋內還設有步入式食品儲藏室、電影院和兩間客房，均配有套間浴室，最適合住家工作人員。

弧形樓梯讓房子顯得大氣且精緻。（AKG Estate）

樓上的主人套房則配有雙浴室和雙壁櫥，外加一個可以用作辦公室或兒童活動空間的角落。 這一層還有四間臥室，房子還提供雙人洗衣房，一間在主樓層，另一間在樓上。

這片占地半英畝的土地非常平坦，本身就是一個私人度假勝地。 在後院有一個完整的戶外廚房和小屋相連，無邊游泳 池設計獨特，在泳池會中間還有一個「下沈式」沙發，配有取暖火坑和內置長椅，在泳池旁還有一個私人SPA區域。 游泳池對面的庭院，矗立著一座兩層樓的獨立屋，內部有兩間臥室和兩間設施齊全的浴室。

該豪宅是一個「私人度假勝地」。（AKG Estate）