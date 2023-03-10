我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華醫馬里布豪宅二度出售 開價6800萬

綁架4美國人引眾怒 墨販毒集團發信道歉、交5兇手跪地

道奇球星貝茲賣房 2年增值25%

記者朱敏梓／洛杉磯報導
超大運動場。（AKG Estate）
超大運動場。（AKG Estate）

MLB超級巨星、道奇隊明星外野手貝茲(Mookie Betts)最近打算出售其位於洛杉磯西諾(Encino)的「私人度假勝地」豪宅；2020年秋季他以760萬元價格從洛杉磯加大(UCLA )棕熊隊主教練Chip Kelly手中購入這棟住宅，現在他打算以1000萬元價格出售，如果能以預期價格成交，意味著這棟房子僅兩年多的時間，增值約25%。

豪宅外觀。（AKG Estate）
豪宅外觀。（AKG Estate）

這座房屋面積9410平方英尺的豪宅，安全地隱藏在高聳的大門和樹籬後面，擁有一個可容納多輛汽車的寬敞汽車場，住宅的前門兩側還有一個兩車位車庫。

在房子內部，兩層樓的門廳和弧形樓梯讓房子顯得大氣且精緻，整個房屋都舖滿了硬木地板。整座房屋共有九個臥室，十個衛生間。在主層，主廚的廚房配有石英檯面以及頂級Wolf和SubZero電器。 早餐室將廚房與家庭活動室相連，擁有超大壁爐的家庭活動室直接通往後院。 屋內還設有步入式食品儲藏室、電影院和兩間客房，均配有套間浴室，最適合住家工作人員。

弧形樓梯讓房子顯得大氣且精緻。（AKG Estate）
弧形樓梯讓房子顯得大氣且精緻。（AKG Estate）

樓上的主人套房則配有雙浴室和雙壁櫥，外加一個可以用作辦公室或兒童活動空間的角落。 這一層還有四間臥室，房子還提供雙人洗衣房，一間在主樓層，另一間在樓上。

這片占地半英畝的土地非常平坦，本身就是一個私人度假勝地。 在後院有一個完整的戶外廚房和小屋相連，無邊游泳池設計獨特，在泳池會中間還有一個「下沈式」沙發，配有取暖火坑和內置長椅，在泳池旁還有一個私人SPA區域。 游泳池對面的庭院，矗立著一座兩層樓的獨立屋，內部有兩間臥室和兩間設施齊全的浴室。

該豪宅是一個「私人度假勝地」。（AKG Estate）
該豪宅是一個「私人度假勝地」。（AKG Estate）

該物業最特別的區域，由貝茲自己開發，那就是一個超大的運動場，裡面有設施完整的健身房，和一個標有「MB」首字母的室內籃球場。貝茲是MLB的超級巨星，職業生涯曾拿過2座世界大賽冠軍以及當選2018年美聯MVP得主。

用餐區域。（AKG Estate）
用餐區域。（AKG Estate）
石英櫃面廚房。（AKG Estate）
石英櫃面廚房。（AKG Estate）
主臥。（AKG Estate）
主臥。（AKG Estate）

洛杉磯加大 游泳 汽車

上一則

世界晚報╱170名辣妹列隊迎賓 台黑幫春酒好囂張

下一則

貝斯談遊民安置：很多障礙來自政府

延伸閱讀

韓媒曝警方豪宅搜染毒證物 劉亞仁將露面？

韓媒曝警方豪宅搜染毒證物 劉亞仁將露面？
MLB／觸身球擊中臉 透納濺血送醫縫了16針

MLB／觸身球擊中臉 透納濺血送醫縫了16針
飛達廚浴五金鐵藝銅色門批發零售

飛達廚浴五金鐵藝銅色門批發零售
喜多川淫行曝光 性侵少男豪宅養「傑尼斯性奴」

喜多川淫行曝光 性侵少男豪宅養「傑尼斯性奴」
新州華裔兄弟校園泳池溺水亡…家屬提告學區 求償1億

新州華裔兄弟校園泳池溺水亡…家屬提告學區 求償1億
調查：豪宅市場出現急速萎縮

調查：豪宅市場出現急速萎縮

熱門新聞

安妮（何豔萍）從 2017年起在南加華人社區實施連環詐騙。目前警方登記的受害人有十餘人，總金額超60萬美元。（受訪者提供）

她負債逃美 南加華人圈興風作浪 連環詐騙逾百萬

2023-03-02 15:26
對有些區號的來電應直接拒接，因為這些電話與欺詐有關。（Unsplash.com）

防範電信詐騙 這5個區號電話千萬不要接

2023-03-07 02:18
近日有華人在某好市多（Costco）門口被攔住，原因是購物車內某個價值20元左右的食物沒有收錢，因此將其帶到客服區付錢。這名華人感覺明明錯不在自己，卻感覺被當作小偷。（本報檔案圖示意圖）

好市多查收據 店員少收錢華人卻遭攔 委屈被當賊

2023-03-02 02:11
寓意頗深？李克強國務院告別講話提「人在幹天在看」 網熱議。（取材自推特）

世界晚報╱「人在幹天在看」李克強告別講話寓意深？

2023-03-06 21:55
國稅局提醒納稅人不要漏報來自零工經濟、服務行業、數字資產或國外的收入。(pexels)

報稅季國稅局提醒：這些收入別漏報

2023-03-04 13:40
南加州華人John收到徵信機構發來的警告郵件。（John提供）

華人個資驚現暗網 猛收垃圾短信電話…Weee！鐵粉氣炸

2023-03-04 11:18

超人氣

更多 >
90歲像6、70 怎麼做到的？他：每天做這動作

90歲像6、70 怎麼做到的？他：每天做這動作
參院共和黨領袖麥康諾腦震盪 將至少住院數日

參院共和黨領袖麥康諾腦震盪 將至少住院數日
世說新聞╱小心這種騙術 南加小台北月均50人上當

世說新聞╱小心這種騙術 南加小台北月均50人上當
中國長征2D火箭德州上空解體 碎片散落範圍「數百哩」

中國長征2D火箭德州上空解體 碎片散落範圍「數百哩」
行李箱毀損獲航空公司13賠1 婦人歡喜承諾當忠實顧客

行李箱毀損獲航空公司13賠1 婦人歡喜承諾當忠實顧客