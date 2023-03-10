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棕櫚沙漠市 大批退休宅將完工

記者啟鉻／河濱報導
社區俱樂部。（房源網）
社區俱樂部。（房源網）

南加內陸棕櫚沙漠市(Palm Desert)正在建設新居民區CrestWood at Villa Portofino，以單層獨立屋為主。由於社區地處科奇拉谷，較適合50歲以上及退休人士居住。共有五款新屋，其中正在建設的三款住宅不久完成，購屋者很快入住。

住宅臥室。（房源網）
住宅臥室。（房源網）

棕櫚沙漠市是許多來自美東、北部及加拿大居民前來過冬，享受南加州陽光的城市，擁有十餘個市內公園、還有高爾夫球俱樂部、購物中心，被譽為自1980年代加州發展最快城市之一。

室內景觀。（房源網）
室內景觀。（房源網）

據建商提供資訊，正在施工的社區提供30套單層獨立住宅，面積自1553平方呎至2341平方呎，為封閉式社區，適合55歲以上及退休人士居住。有完善的生活便利設施，社區內有一個3萬平方呎的俱樂部，其中有酒吧，居民在這裡聊天小酌，放鬆心情回憶往事。這裡的住宅也是經過精心打造，高質量高工藝，住宅有高度九呎天花板，廚房有六吋後擋板的石英檯面，還有品牌為Samsung的電器設備，提供即熱式熱水器。

其中一款獨立屋。（房源網）
其中一款獨立屋。（房源網）

社區地址：73755 Country Club Dr. Palm Desert 。每套住宅價位在52萬9990元至59萬8990元。社區距離棕櫚泉市較近，在10號公路與111號公路之間，周邊有科奇拉谷國家生態保護地、約書亞樹國家公園、科奇拉谷保護區、棕櫚沙漠市自由公園以及沙漠動植物園，可以到達南加州地區最大州立公園Anza-Borrego Desert State Park。可以快速到棕櫚泉國際機場。學區是Desert Sands聯合學區。附近有超過五家超市、烘焙店、餐廳、咖啡店等，還有高爾夫球俱樂部。

住宅內部，以價位52萬9990元獨立屋為例，為2居室2衛浴，面積1553平方呎。從前門進入，開始是一個門廊，然後開門入室內，眼前是一個長長走廊，通向廚房和主臥室。在入門處左邊一牆之隔是車庫，右手邊是一間次臥，有獨立衛浴、掛衣櫥。經過次臥向裡走，右手邊是一個開放式露台，提供休閒使用。再向內就是廚房、餐廳及會客廳一體區，這裡有門通向車庫。

室內景觀。（房源網）
室內景觀。（房源網）

廚房區非常寬大，有廚房島(kitchen island)。從這個區可進入主臥室，有獨立衛浴掛衣間，洗衣烘乾間在主臥室入門處。從設計特點看，考慮到年長者好靜，主臥室與次臥距離較遠，廚房餐廳會客廳寬大採光好，而且還有一個開放式露台，可室外享受日光浴。室外還有一個封閉露台，也是一個提供休閒的地方。在購買時，建商也可根據屋主需要對內部空間設計做出適當調整。

棕櫚沙漠市如同其名，充滿了沙漠風情以及生長著沙漠特點植物。城市在1973年11月26日正式建市，目前有居民大約5萬人左右。1980年代人口約1萬1800多人，是加州快速發展城市之一。這裡是科奇拉谷地區主要發展地區。每當冬季來臨，來自美東及北部及加拿大的度假人士，戲稱「雪鳥」(snowbird)前來避寒，其中多數是退休人士，每年大約有逾三萬人來此度過冬季。

社區公共泳池。（房源網）
社區公共泳池。（房源網）

加州 退休 南加

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