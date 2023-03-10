華醫馬里布豪宅二度出售 開價6800萬

可俯瞰太平洋。（Simon Berlyn）

知名華裔 腎臟科醫生Wei-Tzuoh Chen位於馬里布的一棟豪宅，目前以6800萬元的價格掛牌出售。在2003年，陳醫生買下這棟房產，之後聘請知名建築師Ed Niles為他打造了這座現代主義的海濱別墅，在2015年，這棟豪宅曾以5300萬元價格首次掛牌出售。

豪宅外觀。（Simon Berlyn）

時間回到2003年，Wei-Tzuoh Chen和他的妻子Carrie以200萬多元的價格在馬里布購置住宅。隨後，這對夫婦聘請了現代主義建築師Ed Niles，打造出一棟別具一格、充滿中國風水元素的度假屋。Ed Niles以其Milton Sidley住宅等前衛作品而聞名，加拿大流行巨星小賈斯汀(Justin Bieber)此前在洛杉磯 的住宅也由Ed Niles打造。

Ed Niles擅長的各種形狀玻璃設計。（Simon Berlyn）

Ed Niles尤其擅長各種形狀玻璃設計，這棟房屋也不例外，室內有多個形狀，包括三角形的廚房和家庭活動室，圓柱形的主臥室和客廳以及立方體的其他臥室。

這處房屋的建造融入了諸多風水元素，例如房屋由八個不同形狀的部分構成，室內有很多轉角，這是氣存住的關鍵設計。屋內共47扇天窗令室內充滿自然光線，敞開式的設計和臨近海岸的位置，將「風」「水」融合為一體。此外，這棟房屋的內飾蘊含以數字8和9為靈感的設計元素，代表者好運。

該豪宅坐落在占地近一英畝的懸崖頂地塊上，擁有75呎長的沙灘海岸線，可以俯瞰太平洋，總面積超8200平方呎，設有四個臥室、六個浴室的主屋和獨立的一臥室一浴室的屋子。石灰石地板、高聳的天花板、天窗和彎曲的玻璃牆讓整個房子顯得十分特別，室內還配備高科技音樂室、隔音電影院 、不銹鋼日式浸泡浴缸、液壓電梯和九台超薄零嵌冰箱等設施 。在戶外，草地上設有暖爐和燒烤站，以及一個兩車位車庫。

現代主義風格的裝修。（Simon Berlyn）

在主屋中特別引人注目的是一個可容納約100人的宏偉入口大廳。 從那裡開始，一個半透明頂部的大房間和一個寬敞的起居區相連，起居區兩旁是可伸縮的玻璃門，可通往露台。 相鄰的用餐區與美食廚房相連，廚房配有時尚的 Bulthaup 櫥櫃、Dornbracht 水龍頭、寬敞的用餐島和頂級電器。

臥室擁有無敵海景。（Simon Berlyn）