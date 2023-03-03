房貸利率仍高 南加房市轉好

當前小額貸款利率。（資料來源：佳信貸款）

2月27日當周房貸利率繼續小幅上漲，各年期固定抵押貸款 利率均已漲至6%以上。業內人士指出，儘管房貸利率居高不下，近期南加 房市卻有所起色。

截至28日發稿，10年期國債殖利率 升至3.932%。 1月核心個人消費支出（PCE）物價指數較上月上漲0.6%，較上年同期上漲4.7%，均高於經濟學家預期。作為聯準會（Fed）衡量通膨水平的首選指標，該數據引發了市場對聯準會可能長時間將利率水平維持在高位的擔憂。然而，與之前數據相比，通膨上漲趨勢有所減緩。此外，隨物價上漲，消費者支出的成長也超過預期；當月上漲1.8%，高於預期的1.4%。

佳信貸款總裁劉艷秋（Donna Chao）表示，近期利率市場行情較為特殊，甚至出現15年期房貸利率低於10年期的情況；總體來說，房貸利率仍維持在較高水平。儘管如此，近期南加地區房市甚有起色，買家「搶房」的情況明顯增多。對於想要盡快鎖定心儀房屋的買家，可通過更為靈活的過橋貸款來實現，購房後再進行房貸重新融資（Refinance）。近期過橋貸款利率約為9%，僅比需要核查收入的房貸利率高出2-3%。