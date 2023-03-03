奇諾商業廣場 最快今年底完工

奇諾Town Center at Preserve規劃圖。（市府提供）

南加州 內陸奇諾市（Chino）規畫建設的市中心區建案Town Center at Preserve，自2022年10月中旬舉行動土儀式，至今進展順利，商業廣場建築已初具規模，預計2023年末完工。據市府最新資訊，全美華資快餐巨頭Panda Express決定進駐，規模連鎖超市Stater Bros也將在這裡開設在奇諾市的第三家分店。

（影音來源：記者啟鉻）

瀏覽該建案的臉書主頁，可以看到好消息不斷。2月初，華資連鎖餐飲巨頭Panda Express決定進駐，市府高興宣布，這裡將有中式美味。此前，快餐連鎖店Jersey Mike's SUBS、Wing Stop以及飲品連鎖店Nekter Juice均已敲定在此開店，大型連鎖超市Stater Bros也會進駐，營業面積逾4萬平方呎，是這家超市在奇諾市的第三家分店，其它商戶還有美髮店、UPS快遞等。

奇諾市於2022年10月19日在Town Center at Preserve的施工地點，舉行破土動工儀式。這是該市多年來最重要的商業開發案之一，總面積超過16萬9000平方呎。該項目毗鄰快速發展的東谷市（Eastvale），且東谷市的Downtown項目也正在建設中。奇諾市希望籍此創造更多商機，預計建案最快於2023年末完成。

正在完工的零售物業。（記者啟鉻／攝影 ）

Town Center建案位於市區南部Pine街和Main路交匯處，位於市區最大居民區的中心地帶，總面積超過16萬9500平方呎，Pine街是連接奇諾市與東谷市的主要交通要道之一，東向行駛可抵達東谷市Downtown。按照奇諾市府規畫藍圖，這裡將建成多功能步行商業中心，以及依托社區的混合零售、餐飲、居民及教育活動點，期間鋪設健行步道 與腳踏車道，成為區域休閒系統的一部分。

開發商代表卡森（Ken Carson）表示，零售中心將成為居民消費的首選目的地，該計畫開發新民宅逾6000個，為持續增加的城市居民人數提供住處。Town Center的東側及北側均是新建住宅社區，部分住宅正在建設中。

Town Center at Preserve附近在建住宅。（記者啟鉻／攝影 ）

奇諾市經濟開發部經理肯尼迪（Chris Kennedy）表示，奇諾市區人口大約是9萬4500人，預計很快會達到13萬。該建案也是為城市未來15年至20年的發展考量。因為新冠疫情大流行，該建案曾耽擱工程進度，如今火力全開，希望能如期完工。Town Center at The Preserve將成為備受市民及來訪者歡迎的地方。