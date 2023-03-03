河濱縣加油站及設施 1190萬成交
南加內陸河濱縣一個加油站綜合設施近日交易，金額超過1000萬元。同時，鑑於內陸建築業規模持續擴大，南加建商和承包商協會在河濱市開設培訓中心，為建築市場培養更多專業技能人才。
河濱縣諾可市（Norco）鄰近東谷市，城市的繁榮對物業交易增值有積極影響。一家Chevron加油站綜合設施近日易主，設施包括便利店、洗車場，以及2.8英畝土地 （996 Mountain Ave.），售價是1190萬元。買家是洛杉磯投資公司Skycess Venture。據商業資產數據公司Vizada，賣家是Ultima Tech公司。
資料顯示，該加油站綜合設施建於2000年，2020年再次裝修。加油站有18個加油機，以及自助式洗車設施，便利店ExtraMile面積2萬2000平方呎。
建商和承包商協會南加分會（Associated Builders and Contractors Southern CA Chapter，簡稱ABC）日前在河濱市成立在南加的第三個培訓中心。ABC SoCal董事會主席Nick McFayden說：「培訓中心成立，目的是協會成員可以持續為南加州地區提供經過嚴格培訓的建築勞工。」負責培訓的Jon Krystafik表示，該培訓中心位於588 Technology Court，培訓對象是打算進入建築行業的初學者，內容包括電氣、管路、低電壓和HVAC／板金方面。
Jon Krystafik說：「十年前，我們就打算為內陸培養更多建築方面的能工巧匠，現在終於成為現實。」該協會在橙縣安那罕市（Anaheim）有培訓設施，地址：1400 N. Kellogg Drive Suit A，在聖費南度（San Fernando）培訓設施的地址是12979 Arroyo Ave。
該協會秉承績效理念，鼓勵公平競爭，按照績效、安全、質量和成本來安排合同和就業。在全美有68個分會，擁有近400家公司會員。有興趣者可以上網abcsocal.org/educationtraining了解更多詳細資訊。
上一則
世界晚報／名校驚現自焚男 路人試圖撲救也被燒傷
下一則
FB留言