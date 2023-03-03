河濱縣加油站及設施 1190萬成交

河濱縣諾可市日前一個加油站設施出售逾千萬元。（谷歌地圖）

南加 內陸河濱縣一個加油站 綜合設施近日交易，金額超過1000萬元。同時，鑑於內陸建築業規模持續擴大，南加建商和承包商協會在河濱市開設培訓中心，為建築市場培養更多專業技能人才。

河濱縣諾可市（Norco）鄰近東谷市，城市的繁榮對物業交易增值有積極影響。一家Chevron加油站綜合設施近日易主，設施包括便利店、洗車場，以及2.8英畝土地 （996 Mountain Ave.），售價是1190萬元。買家是洛杉磯投資公司Skycess Venture。據商業資產數據公司Vizada，賣家是Ultima Tech公司。

資料顯示，該加油站綜合設施建於2000年，2020年再次裝修。加油站有18個加油機，以及自助式洗車設施，便利店ExtraMile面積2萬2000平方呎。

建商和承包商協會南加分會（Associated Builders and Contractors Southern CA Chapter，簡稱ABC）日前在河濱市成立在南加的第三個培訓中心。ABC SoCal董事會主席Nick McFayden說：「培訓中心成立，目的是協會成員可以持續為南加州 地區提供經過嚴格培訓的建築勞工。」負責培訓的Jon Krystafik表示，該培訓中心位於588 Technology Court，培訓對象是打算進入建築行業的初學者，內容包括電氣、管路、低電壓和HVAC／板金方面。

Jon Krystafik說：「十年前，我們就打算為內陸培養更多建築方面的能工巧匠，現在終於成為現實。」該協會在橙縣安那罕市（Anaheim）有培訓設施，地址：1400 N. Kellogg Drive Suit A，在聖費南度（San Fernando）培訓設施的地址是12979 Arroyo Ave。

該協會秉承績效理念，鼓勵公平競爭，按照績效、安全、質量和成本來安排合同和就業。在全美有68個分會，擁有近400家公司會員。有興趣者可以上網abcsocal.org/educationtraining了解更多詳細資訊。