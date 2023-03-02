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美饒舌界教父Dr. Dre 600萬元售南加莊園

記者朱敏梓／洛杉磯報導
美國饒舌界教父Dr. Dre以600萬元出售了位於南加卡拉巴薩斯(Calabasas)小鎮的一處莊園式住宅。（Trulia）
美國饒舌界教父Dr. Dre以600萬元出售了位於南加卡拉巴薩斯(Calabasas)小鎮的一處莊園式住宅。（Trulia）

美國饒舌界教父、金牌製作人Dr.Dre，最近以600萬元的價格出售了位於南加卡拉巴薩斯(Calabasas)小鎮的一處莊園式住宅，比他在 2018年春季購入的價格高出100萬元，但未透露買家的姓名。

這座豪宅建於1990年代，位於門禁森嚴的Mountain View Estates社區，此後進行了大規模的翻新，耗資約100萬元，改造成一個優美的莊園。該處住宅有近 9400 平方英尺，房屋由奶油色灰泥和赤陶屋頂結構而成，設有六間臥室和七間浴室，寬闊的橡木地板、高聳的天花板、設計師燈具以及高端花崗岩、大理石和瓷磚飾面，打造出「精緻的古典莊園」。

該處豪宅以歐式的地中海風格為主。（Trulia）
該處豪宅以歐式的地中海風格為主。（Trulia）

房子坐落在一個僻靜胡同中，在一個佔地超過0.75英畝的地塊上，前面是一條帶門控的車道，環繞著一個停車場和一個可容納至少八輛車的附屬車庫。 門廊頂部的入口通向雙層高的門廳，門廳設有螺旋形鍛鐵樓梯抵達寬敞的餐廳，以及相鄰的下沉式起居室。

敞亮的用餐區。（Trulia）
敞亮的用餐區。（Trulia）

拐角處是一間寬敞的家庭活動室，設有帶座位的步入式吧台。 該處住宅還配備電影院、鑲木板的書房、美容院和豪華的樓上主臥，帶有爐邊休息區、環繞式陽台、雙人步入式衣櫃和豪華浴室。

裝修十分有格調的書房。（Trulia）
裝修十分有格調的書房。（Trulia）

在露台上可以眺望遠處山景。（Trulia）
在露台上可以眺望遠處山景。（Trulia）

時髦的便利設施延伸到戶外，草地上點綴著棕櫚樹，設有火坑休息室、游泳池和水療中心，周圍環繞著石板日光浴平台、庭院廚房、獨立披薩烤箱、運動場和迷人的石頭噴泉，所有這些都可以將遠處山景一覽無遺。

除了剛剛出售的卡拉巴薩斯房產外，這位饒舌界教父又在出售位於馬里布Carbon Beach的現代度假屋，目前市場掛牌價為2000萬元。不止這兩處豪宅，Dr.Dre在卡拉巴薩斯還擁有另一處住宅，而他的主要住所仍然是他十年前從NFL巨星布雷迪（Tom Brady）和超模吉賽兒邦臣（Gisele Bundchen）那裡購買的價值4000萬元的Brentwood莊園。

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