東谷市中心新項目 星巴克搶先進駐

一家星巴克咖啡廳已經開業。（記者啟鉻／攝影）

南加州 內陸只有13年建市歷史的東谷市（Eastvale），正在建設市中心區Downtown項目，雖然歷經疫情大流行，但項目仍順利進行；目前在建各項目中，最新有全美咖啡 連鎖店星巴克 營業。華裔市議員尤煜琳（Jocelyn Yow）表示，近年雖然市區有多個大型商業項目，但如果沒有市中心，城市可能會缺乏凝聚力。

影音來源／記者啟鉻

東谷市Downtown項目位於市區東部Hamner街與Schleisman路交匯處，附近有一家99分連鎖店，及一家教會。整個項目占地近160英畝，建設項目包括高檔酒店、咖啡廳、各式餐廳、辦公樓、商住混合建築，還有市政廳、圖書館、警局等。該項目最早在六年前，市府就開始運作，經過多次社區公聽會，最終確定建案，不僅可以吸引著名商家進駐，還可以為當地創造更多工作機會，成為東谷市拉動經濟繁榮的引擎。

記者在現場看到，一家高檔酒店主體建築已經建成，還有一些餐廳及零售商家正在成型，一家星巴克咖啡廳已經開始營業，店內顧客絡繹不絕。部分工人正在廣場的西南角安裝佈置「City of Eastvale 」標誌字樣，一位管理人員表示，全部建案完成還需要七年至十年時間，不過2023年是非常關鍵的一年。

東谷市中心項目施工場地原來是養牛場，現在規劃為城市中心區，按照市議員尤煜琳的說法，就是要為城市增加凝聚力量，展示東谷市的城市集中標誌。東谷華協創辦人黃樹梧表示，東谷建成市中心實際上是彌補了該市的「心臟」，市民需要一個可以令所有社區凝聚一起到地方，這裡有步行街休閒空間大家一起交流，真正屬於市民自己的活動場所。未來一旦全部項目完成，東谷市的房價可以提高至少一半以上。