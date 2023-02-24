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內陸芳塔那市 2物流倉儲7000萬賣出

記者啟鉻／聖伯納汀諾報導
芳塔那市近期有兩棟物流倉儲交易，售價逾7000萬元。（資料圖）
芳塔那市近期有兩棟物流倉儲交易，售價逾7000萬元。（資料圖）

南加內陸物流倉儲交易案持續進行，聖伯納汀諾縣芳塔那市（Fontana）又有兩棟物流倉儲被投資者購入，售價7000餘萬元。最近，安大略市一家非營利機構物業出售，售價逾百萬元。

出手購入芳塔那市兩棟物流倉儲的是一家工業不動產公司Rexford Industrial Realty，近期該公司對當地不動產物業投資。這次購進的兩棟物流倉儲總計7020萬元，一棟是倉儲，另一棟是US Cabinet Depot.物流發貨中心，賣家是IDI Logistics Inc.，其中作為US Cabinet Depot.物流發貨中心的建築，售出5920萬元。這棟建築面積15萬8119平方呎，2019年完工，占地面積7英畝，位於市區Live Oak路和Jurupa街交匯處。物流倉儲建築距離物流中心2英里，面積4萬8763平方呎，售價1090萬元。

Rexford Industrial Realty還在橙縣西南部，斥資4000萬元，將一處工業辦公園區租賃給一家極限運動公司Fox Racing，這家公司在南加越野機車和越野車愛好者中廣為人知。該設施具有特色的紅色拱形入口和相鄰的BMX賽道，標誌建築橫跨兩層樓的辦公空間，包括會議室、公共空間、大廳及足夠工作區。

就在不久前，芳塔那市一棟物流中心建築被一家投資公司買下，售價1億2700萬元。先前這裡曾入駐LeSaint and TAGG物流公司。賣家是MetLife投資公司，買家是總部位於紐約和加拿大的Bentall Green Oak投資公司。

被交易的這棟物流倉儲建築，面積38萬650平方呎，2000年建築完成，占地近24英畝，是芳塔那市多家物流中心之一，位於中心區，在Etiwanda街與Philadelphia街交會處，交通便利。物流公司LeSaint and TAGG隸屬Bub Group，是總部位於伊利諾州Oak Brook的供應鏈公司。

南加內陸物流倉儲在上一年發生多項交易，金額逾億元，且有一棟倉儲物業，在一年間發生兩次交易，從數千萬元到逾億元。比如在莫瑞諾谷市的一棟物流倉儲物業，面積43萬6450平方呎，被投資商以1億2540萬元買走，這是不到一年時間，該物業兩次交易。第一個買家是來自加拿大多倫多市Oxford Properties Group。第二個買家是RREEF Property Trust，不到一年該物業價格翻倍。其實，內陸已經發生多次物流倉儲交易，價位都很高。

除了物流倉儲交易，近期內陸安大略市（Ontario）一家非營利機構LifeStream Blood Bank出售在市區的建築，交易價格是115萬6000元。

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