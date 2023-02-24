我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

灣區華人遇「波霸珍珠」冰雹 狂野天氣持續到周五

台女星在美駕車「1個原因」遭警攔截 上法院繳250元罰款

洛縣辦公樓空置率16.5% 近20年最高

記者趙健／洛杉磯報導
洛杉磯縣寫字樓空置率升至16.5% ，為20年來最高。（unspalsh.com）
洛杉磯縣寫字樓空置率升至16.5% ，為20年來最高。（unspalsh.com）

疫情爆發以來，許多企業開始縮減辦公室租賃的運營開支。據研究諮詢公司Beacon Economics的「區域展望報告」數據，洛杉磯縣去年第三季度的辦公樓空置率已上升至16.5%，相比2020年第一季度增加2.3%，為該地區近20年以來最高水平。

該報告還指出，儘管自2020年2月以來洛縣「辦公室工作」的就業率增加1.8％，但辦公空間的使用面積卻減少180萬平方英呎。由此表明雇主們正在縮減其員工在辦公室工作的業務，轉為「混合工作模式」（Hybrid work）的安排。

根據人口普查局（U.S. Census Bureau）的美國社區調查數據，洛縣有近21％的居民在家工作，這幾乎是疫情前平均水平的四倍。據Beacon Economics在報告中的分析，洛杉磯及其他地區的辦公室空置率上升的主要原因是疫情期間更多人開始轉為「混合或遠程工作模式」，企業主們開始減少辦公室的使用。

數據還顯示，儘管傳統的商業區辦公樓難以尋找租戶，但洛杉磯西邊和庫爾富市（Culver City）等科技公司聚集的地區正在復甦。與此同時，洛縣配送倉庫的空置率僅為0.9％，比2020年第一季度下降4.8％。另外，在此期間，洛縣共新建840萬平方英尺的倉庫，但空置率仍呈下降趨勢。

另一份來自第一太平戴維斯（Savills）的研究也表明，洛杉磯地區第三季度有超過25％的辦公樓可供租賃 ， 比上一季度增加了3%。相比之下，在疫情前2019年第四季度，僅有18％的辦公空間可供租賃。

儘管辦公樓空置率大幅增加，但洛縣的房東們似乎並不願意在租金上讓步太多。 2022年第三季度的房租數據顯示，辦公室平均掛牌月租為每平方英尺3.86美元，只比上一季度下降0.01美元。

資深商業地產專家吳程遠（John Wu）表示，商業地產市場近期確實轉入低迷，房產空置率明顯增加。在華人聚集的區域，不少商業房產的房東都苦於尋找租戶。然而，出租行情的兩極分化也較為明顯，熱門地段和商業房產依然受業主追捧。

不同級別的辦公室空置率存在明顯差異，A 級商業房產（高端寫字樓）的空置率相比其他...
不同級別的辦公室空置率存在明顯差異，A 級商業房產（高端寫字樓）的空置率相比其他商業房產低很多。（REIS）
數據表明，洛縣有近21％的居民在家工作，是疫情前平均水平的四倍。（unspals...
數據表明，洛縣有近21％的居民在家工作，是疫情前平均水平的四倍。（unspalsh.com）

洛縣 疫情 洛杉磯

上一則

世界晚報╱知情人揭內蒙煤礦坍塌內幕 49人仍失聯

下一則

洛城新語╱防民之口 還能防多久

延伸閱讀

洛杉磯景點爆人潮 找車位幾小時 超級任天堂世界1天只玩2項目

洛杉磯景點爆人潮 找車位幾小時 超級任天堂世界1天只玩2項目
NBA／衛少重返洛杉磯？傳加盟快艇

NBA／衛少重返洛杉磯？傳加盟快艇
洛杉磯景點爆人潮 找車位幾小時「超級任天堂世界」1天只玩2項目

洛杉磯景點爆人潮 找車位幾小時「超級任天堂世界」1天只玩2項目
洛城主教命案 前管家丈夫行凶

洛城主教命案 前管家丈夫行凶
體驗東方文化 洛杉磯多場藝術展推華人作品

體驗東方文化 洛杉磯多場藝術展推華人作品
聖蓋博太平洋廣場多功能項目 動工

聖蓋博太平洋廣場多功能項目 動工

熱門新聞

槍擊案發生後大批民眾送來鮮花，表達對往生者的哀思與懷念。（讀者提供）

南加舞星11死槍案謎團 女老闆打破沉默說真相

2023-02-22 11:28
6.99元的價格就能享受到一整塊蛋糕。（記者朱敏梓/攝影）

Trader Joe's這款斷貨王 比好市多同款貨更合亞裔口味

2023-02-22 20:34
不同族裔的民眾聚集案發現場，共同悼念逝者。（記者趙健╱攝影）

新仇舊恨？摧毀舞星？陳友艮濫殺11人 細究往事尋真相

2023-02-16 12:17
有華人選擇在台北轉機回中國，認為這樣綜合性價比比較高。（記者張宏／攝影）

華人曲線返中 要飛30小時 機票貴又難買

2023-02-22 02:20
Sara Jacqueline King欺詐1000 萬，用於在拉斯維加斯豪賭剩下11.98 元。（加州地方法院）

南加女子欺詐1000 萬 賭場豪賭只剩11.98 元

2023-02-20 14:52
對於1月瓦斯價格激增的現象，南加瓦斯公司解釋了漲價原因，並提供多種補貼計劃和節能策略。（SoCal Gas官網）

瓦斯大漲價4補助可申請 氣候基金90至120元主動入帳

2023-02-20 02:20

超人氣

更多 >
好市多冷凍櫃內 值得推薦的10款食品

好市多冷凍櫃內 值得推薦的10款食品
每人每年多發2400元？搶救社安金 白宮討論劫富濟貧

每人每年多發2400元？搶救社安金 白宮討論劫富濟貧
紐約法拉盛珠寶店遭槍匪搶劫 損失恐逾百萬 商家憤怒

紐約法拉盛珠寶店遭槍匪搶劫 損失恐逾百萬 商家憤怒
退休後住哪裡？最常幻滅的3個美夢

退休後住哪裡？最常幻滅的3個美夢
又1死… 紐約地鐵衝浪暴增3倍 擬管制視頻阻歪風

又1死… 紐約地鐵衝浪暴增3倍 擬管制視頻阻歪風