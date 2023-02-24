洛縣辦公樓空置率16.5% 近20年最高

洛杉磯縣寫字樓空置率升至16.5% ，為20年來最高。（unspalsh.com）

自疫情 爆發以來，許多企業開始縮減辦公室租賃的運營開支。據研究諮詢公司Beacon Economics的「區域展望報告」數據，洛杉磯 縣去年第三季度的辦公樓空置率已上升至16.5%，相比2020年第一季度增加2.3%，為該地區近20年以來最高水平。

該報告還指出，儘管自2020年2月以來洛縣 「辦公室工作」的就業率增加1.8％，但辦公空間的使用面積卻減少180萬平方英呎。由此表明雇主們正在縮減其員工在辦公室工作的業務，轉為「混合工作模式」（Hybrid work）的安排。

根據人口普查局（U.S. Census Bureau）的美國社區調查數據，洛縣有近21％的居民在家工作，這幾乎是疫情前平均水平的四倍。據Beacon Economics在報告中的分析，洛杉磯及其他地區的辦公室空置率上升的主要原因是疫情期間更多人開始轉為「混合或遠程工作模式」，企業主們開始減少辦公室的使用。

數據還顯示，儘管傳統的商業區辦公樓難以尋找租戶，但洛杉磯西邊和庫爾富市（Culver City）等科技公司聚集的地區正在復甦。與此同時，洛縣配送倉庫的空置率僅為0.9％，比2020年第一季度下降4.8％。另外，在此期間，洛縣共新建840萬平方英尺的倉庫，但空置率仍呈下降趨勢。

另一份來自第一太平戴維斯（Savills）的研究也表明，洛杉磯地區第三季度有超過25％的辦公樓可供租賃 ， 比上一季度增加了3%。相比之下，在疫情前2019年第四季度，僅有18％的辦公空間可供租賃。

儘管辦公樓空置率大幅增加，但洛縣的房東們似乎並不願意在租金上讓步太多。 2022年第三季度的房租數據顯示，辦公室平均掛牌月租為每平方英尺3.86美元，只比上一季度下降0.01美元。