比佛利山莊豪華莊園30年來首售 掛牌4500萬元

一座位於比佛利山莊的私人莊園30年來首次掛牌出售，以4500萬的價格出現在公眾視野裡。（取材自Zillow）

近日，一座位於比佛利山 莊（Beverly Hills）的豪華私人莊園30年來首次掛牌出售，以4500萬的價格出現在公眾視野裡。這棟典型喬治殖民地復興（Georgian Colonial Revival）風格的豪華莊園，是比佛利山莊歷史最悠久的建築之一。

這棟莊園是建於1911年，占地1.26英畝，共有10間臥室和8間浴室。莊園坐落在高大樹林的後面，由著名建築師J. Martyn Haenke 設計。這位來自於澳洲的建築師參與了舊金山大地震和火災後的城市重建工作，設計了漢考克公園（Hancock Park）的Dorothy Chandler Estate、Fremont Place宏偉的澆築混凝土大門，以及比佛利山莊創始人Burton E. Green 的英國 都鐸復興風格的莊園等知名建築。

這座莊園的主人多為政客富商，包括比佛利山莊的第一任市長Silsby Spalding和他的妻子、石油 女繼承人Caroline Canfield Spalding以及美國參議員Frank Putnam Flint 。自1989年起，這座莊園一直是美國商業大亨Uri Harkham的前妻Sally Harkham的住所。該莊園還被用作多部電影、電視劇的拍攝。

這座剛剛掛牌出售的莊園，具備了典型的喬治殖民地風格的特點。喬治殖民地風格是18世紀美國殖民地時期流行的建築風格，在英國喬治風格的基礎上，又經過了美國殖民地時代的改造和適應本地環境的調整。喬治風格受到了古典建築，特別是希臘和羅馬建築的影響，並且通過吸收文藝復興（Renaissance）和巴洛克（Baroque）風格的元素，形成了一種獨特的建築風格。它在美國的殖民地時代一直流行至19世紀中期，並影響了其他很多建築風格的發展，在中上層階級的房屋建築中被廣泛使用。

喬治殖民地風格的主要特點是建築的對稱性，建築通常是兩層或兩層半高，大門居中，頂端有楣頭。屋頂通常是傾斜和山墻式的，有頂窗。房屋窗戶通常較窄但很高。經典的細節如柱、飛簷和楣頭，是從希臘和羅馬僵住風格中藉鑒而來。另外，山形的門廊和齒狀飛簷也是經典的一些設計細節。

喬治殖民地風格的建築主要分佈在美國東部，特別是在紐約、新英格蘭、費城等地區。在東部的許多城鎮和市中心，仍然可以看到許多保存完好的喬治殖民地的建築。此外，許多大學和歷史悠久的莊園，也是喬治殖民地的代表性建築。這些建築通常具有堅固的磚造外牆和明亮的白色油漆，以及標誌性的窗戶、門廊和欄杆。

在加州，喬治殖民地風格被改造為適應當地氣候和建築材料的風格，有時被稱為「加利福尼亞殖民地風格」，這類風格的版本通常為灰泥牆壁，紅瓦屋頂和拱形的門廊和窗戶。