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加州公寓租金連續5個月下跌 爾灣降最多

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
加州公寓租金連續5個月下跌，橙縣爾灣（Irvine）是跌幅最大城市之一。（記者邵敏／攝影）
加州公寓租金連續5個月下跌，橙縣爾灣（Irvine）是跌幅最大城市之一。（記者邵敏／攝影）

加州50個大城市新租客的租金統計顯示，今年1月，租金已連續第五個月下降。其中華人熟悉的橙縣爾灣（Irvine）租金下跌2.3%，至2996元，雖然跌幅最大，但爾灣依然是加州租金最高的城市之一。

根據Apartment List的數據顯示，加州50個城市1月份公寓平均租金為2088元，由於經濟降溫和對更大居住空間的需求下降，這一數字比去年12月下降0.5%。50個城市中72%的城市租金下降，但低於前一個月的84%。自2018年以來，1月的租金平均單月漲幅為0.1%。

儘管租金連續5個月下跌，但全加州的租金仍比2022年1月上漲1.5%，更比2020年1月疫情前的租金高出12%。

南加州有八個地區的租金在三年裡上漲30%或更多。其中茉莉塔（Murrieta）上漲40%、艾斯康地多（Escondido）上漲36%、莫瑞諾谷（Moreno Valley）上漲35%、丘拉維斯塔（Chula Vista）上漲34%、卡爾斯巴（Carlsbad）上漲33%、波莫那（Pomona）上漲32%、安大略（Ontario）上漲31%、河濱（Riverside）上漲30%。

最近一個月租金最大跌幅的城市：維斯塔（Vista）下跌2.5%至2196元；爾灣（Irvine）下跌2.3%至2996元；聖塔羅莎（Santa Rosa）下跌1.9%至1818元。租金12個月最大跌幅的城市，羅斯維爾（Roseville）下跌4.4%至2105元；范杜拉（Ventura）下跌3.8%至2048元；柯斯塔梅沙（Costa Mesa）下跌3.5%至2461元。三年裡租金跌幅最大的城市：奧克蘭（Oakland）下跌15%至1613元；舊金山下跌13%至2174元，柏克萊（Berkeley）下跌10%至1740元。

最近一個月最大漲幅的城市：格蘭岱爾（Glendale）上漲1.3%至2100元；波莫那（Pomona）上漲1.1%至1894元；弗雷斯諾（Fresno）上漲0.8%至1311元。租金12個月最大漲幅的城市：聖他克拉拉（Santa Clara）上漲8.7%至2631元；艾斯康地多上漲6.8%至2177元；海沃（Hayward）上漲6.5%至2173元。三年裡租金漲幅最大的城市：茉莉塔（Murrieta）上漲40%至2411元；Escondido上漲36%至2177元；莫瑞諾谷上漲35%至2129元。

此外，加州最高月租金城市：橙縣米慎維埃和（Mission Viejo）3004元，爾灣2996元，卡爾斯巴為2969元。加州最低月租金城市：弗雷斯諾（Fresno）1311元，奧克蘭1613元，沙加緬度（Sacramento）1615元。

加州人口最多的十個城市，今年1月租金數據變化如下：洛杉磯每月1870元，一個月內下降0.3%，一年內上漲 1.1%，三年上漲6%；聖地牙哥（San Diego）每月2328元，一個月下降0.7%，一年上漲3.8%，三年上漲26%；聖荷西（San Jose）每月2370元，一個月下降0.4%，一年上漲4.9%，三年上漲2%；舊金山每月2174元，一個月下降1.1%，一年上升0.6%，三年下降13%。

弗雷斯諾（Fresno）每月1311元，一個月上漲0.8%，一年上漲2%，三年上漲25%；沙加緬度每月1615元，一個月下降0.6%，一年下降2.1%，三年上漲19%；長堤（Long Beach）每月1662元，一個月下降0.7%，一年上漲 2%，三年上漲15%；奧克蘭每月1613元，一個月下降0.9%，一年下降3.3%，三年下降15%；安那罕（Anaheim）每月2243元，一個月上漲0.3%，一年上漲4.1%，三年上漲26%；聖塔安那（Santa Ana）每月 2115元，一個月上漲0.3%，一年下跌0.6%，三年上漲22%。

加州10城市1月公寓租金變化。數據來源：Apartment List 製表：記...
加州10城市1月公寓租金變化。數據來源：Apartment List 製表：記者邵敏

租金 加州 爾灣

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