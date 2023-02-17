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蘋果公司新建案獲洛市批准 可容納2400員工

記者趙健／洛杉磯市報導
新建案將為蘋果公司提供53萬6000平方英尺的辦公空間。（Gensler）
新建案將為蘋果公司提供53萬6000平方英尺的辦公空間。（Gensler）

科技巨頭蘋果公司（Apple洛杉磯辦公園區建案9日獲洛杉磯市規劃委員會（ Los Angeles City Planning Commission）批准。該建案完工後將作為蘋果公司在洛杉磯地區的總部，為Apple TV+、Apple Music和人工智能等團隊提供辦公空間。

這個名為「縱橫庫爾富」（ Culver Crossings） 的發展項目位於洛杉磯市和庫爾富市交界處，兩邊各佔約4.5英畝的土地，毗鄰庫爾富市地鐵站（Culver City Station）。該案完工後預計為蘋果公司提供53萬6000平方英呎的辦公空間，以及超過1200個停車位。洛杉磯市這邊的規劃包括一個四至五層的低矮建築，總面積約33萬4000平方英尺，內部設施包括通勤班車下車點、咖啡廳、自助餐廳。另外，還設有5萬8000平方英尺的戶外空間，包括一個大型中央庭院和位於華盛頓大道（Washington Boulevard ）上的小型公園。該建案由全球知名建築設計公司Gensler負責。

蘋果公司新的洛杉磯地區辦公園區將包含5萬8000平方英尺的戶外空間。（Gensl...
蘋果公司新的洛杉磯地區辦公園區將包含5萬8000平方英尺的戶外空間。（Gensler）

該建案的開發將分兩個階段進行，最早於2023年開始動工；一側預計於2024年底完工，另一側則預計於2026年初完工。新的園區將使得蘋果公司在洛杉磯地區的辦公面積翻倍。目前，蘋果公司在洛杉磯地區已有超過50萬平方英呎的辦公室，供Apple TV+、Apple Music和其他業務使用，約有1500名員工。新園區建成後預計可容納2400名員工。

雖然該建案已獲洛杉磯市規劃委員會的批准，但庫爾富市城規劃委員會還在審核該建案的可行性。特別是其中的一些附加要求，例如，蘋果公司要求施工時間提前為每日早晨7時，以便盡快完工。

新建案落成後預計可容納2400名員工。（Gensler）
新建案落成後預計可容納2400名員工。（Gensler）
蘋果公司的建案位於洛杉磯市和庫爾富市交界處。（Gensler）
蘋果公司的建案位於洛杉磯市和庫爾富市交界處。（Gensler）

洛杉磯 蘋果 Apple

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