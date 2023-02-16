珍妮佛洛佩茲出售貝萊爾豪宅 預計上賺1500萬

房屋外觀共有三層樓，停車空間也十分充沛，戶外草坪占地也遼闊。（截至Carolwood Estates）

美國女星珍妮佛洛佩茲 （Jennifer Lopez）除了作為歌手、舞蹈家、和演員頗有成就，在投資 方面也十分有見解，她近期在洛市貝萊爾（Bel Air）出售一棟4250萬元豪宅，預計上賺約1500萬元。

消息人士指，珍妮佛洛佩茲近期已將位於貝萊爾市的豪宅掛牌出售，將與去年新婚的前蝙蝠俠飾演者艾佛列克（Ben Affleck）另尋婚房。而這處房產是珍妮佛洛佩茲於2016年從演員沃德（Sela Ward）手上以2800萬元購入。該房產以時尚、高級度假設施等為賣點，也是貝市占地面積最大的房產之一。

這座豪宅占地約8畝，分為主屋、旁屋、客房小屋、泳池、菜園、涼亭、果園、100人座圓形劇場及沙灘人工湖泊。房屋最早由現代主義建築師馬克思（Samuel Marx）1940年設計，至今已改造成帶有法國鄉村風格的豪宅，裡外皆以石頭、木頭和玻璃裝飾點綴。

房屋主體以石塊、木板作為房屋主裝飾。（截至Carolwood Estates）

三層樓的空間包括9間臥室、12.5間浴室和酒吧、遊戲室、電影院 、圖書館和休息室等，多間房內更有直通露台的大面落地窗，走出門外就能看到草坪與溪流。目前該豪宅的掛牌價為4250萬元，為貝市待售的第九貴房產。

屋內自備的電影院，觀影感受十分舒適。（截至Carolwood Estates）

珍妮佛洛佩茲的房產投資生涯從2000年開始，她在比佛利山莊購入0.3畝的430萬元豪宅，2004年以1095萬元脫手；2002年在邁阿密以未公開的金額購買1.2英畝房產，2005年以1390萬元出售；2017年以1000萬元出售南加隱藏谷（Hidden Hills）豪宅。