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才砸1.26億買The One 服裝大佬又花4000萬置產馬里布

記者朱敏梓／洛杉磯報導
屋頂露台配備燒烤設施、吧台、按摩浴缸等。（Realtor.com）
屋頂露台配備燒烤設施、吧台、按摩浴缸等。（Realtor.com）

儘管許多其他億萬富翁購房者已退出市場，但服裝巨頭Fashion Nova的創始人，兼首席執行官理查德·薩吉安 (Richard Saghian) 仍在逢低買進。就在九個月前，這位服裝界大佬以1億2600萬元價格買下位於布萊爾（Bel Air）社區的樓王「The One」，最近他又斥資4000萬元在馬里布（Malibu）購置一棟豪宅。

該豪宅位於專屬的Carbon Beach之上，這片海灘被稱為「億萬富翁海灘」，因為有許多名列福布斯榜單的富翁都在這裡購置房產。 這棟房產最初於2022年6月以6000萬元價格掛牌出售，在Saghian最終買入之前，該房屋的要價一路下調至4900萬元。賣家是療養院大亨李薩姆森（Lee Samson），他在加州和亞利桑納州擁有數十家溫莎醫療機構（Windsor Healthcare facilities）。

服裝巨頭 Fashion Nova 的創始人兼首席執行官理查德·薩吉安 (Ric...
服裝巨頭 Fashion Nova 的創始人兼首席執行官理查德·薩吉安 (Richard Saghian) 斥資4000萬元在馬里布（Malibu）購置了一棟豪宅。（Getty Images）

位於Carbon Beach 的這處豪宅建於1970年代，由擅長現代主義的知名建築設計公司 Buff & Hensman 設計，毗鄰拉里埃里森 (Larry Ellison) 的眾多住宅之一。 Samson於2015年以2200萬元價格買下這座房子，並在著名建築師Richard Landry和他的助手Todd Riley的牽頭下，對這裡進行了數百萬元的改造。這座引人注目的建築於2021年重新煥發活力並完工，其內部裝飾由Joan Behnke設計，白色、金色和灰色的混合色調，使這座豪宅擁有無與倫比的高級感，和海洋相融為一體。

這棟豪宅的色調主要以白色、金色和灰色為主。（Realtor.com）
這棟豪宅的色調主要以白色、金色和灰色為主。（Realtor.com）

該住宅高聳於太平洋海岸公路之上，堡壘般的外觀不僅增添了視覺魅力，還保證了良好的私密性。落地窗讓每個房間都能將海景一覽無遺。

起居室擁有無敵海景景觀。（Realtor.com）
起居室擁有無敵海景景觀。（Realtor.com）

這處超過6000平方英尺的居住空間共有六間臥室、六間全套浴室和兩間化妝間。中央大房間將配備壁爐的起居室與頂級廚師廚房結合在一起，玻璃推拉門將廣闊的室內空間與戶外用餐露台無縫連接。一條由青銅和鋼材鑿成的樓梯通向樓上，Saghian將在這裡享受帶有私人辦公室和陽台的主臥，以及帶飲料冰箱和送餐員的獨立健身房。

室外游泳池。（Realtor.com）
室外游泳池。（Realtor.com）

院子旁邊是一個「隱藏的」電影院，距離沙灘僅幾步之遙。房屋還設有私人游泳池和水療中心，以及一個帶戶外廚房的用餐區、燒烤區和戶外起居室，前往屋頂露台，還可以享受360度全景，並配備燒烤設施、吧台、按摩浴缸。

除了位於馬里布的豪宅和The One之外，Saghian還在Bird Streets擁有價值1700萬元的豪宅，該豪宅以前由已故的知名DJ Avicii擁有。

該豪宅停車場，外觀十分具有設計感。（Realtor.com）
該豪宅停車場，外觀十分具有設計感。（Realtor.com）

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