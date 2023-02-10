南加內陸河濱櫻桃谷物流中心 售價逾3億元

位於櫻桃谷的兩座大型物流倉儲近期交易，交易額超過3億元。（Shopoff Realty Investments）

南加 內陸近期又有大型倉儲物流中心交易，售價逾3億元。其他交易包括零售中心被投資 公司收購，以及工業園區交易案等，總交易額超過4億元。

位於河濱縣櫻桃谷（Cherry Valley）的大型倉儲物流中心面積180萬平方呎，原屬位於爾灣市的Shopoff Realty Investments以及Artemis Real Estate Partners公司所有，日前以3億2900萬元出售給物業投資公司Brookfield Properties，交易價格由商業不動產數據公司Vizzda提供。該物流中心位於36500 Cherry Valley Blvd，於2022年12月建成，共有兩棟建築，其中一棟面積81萬4822平方呎，另一棟建築是101萬7845平方呎。

賣家公司主席兼執行長紹普奧夫（William Shopoff）表示，對於公司來說，完成交易是一個重要里程碑，尤其對交易所產生的積極影響感到驕傲。

據悉，出售大型物流倉儲的兩家投資公司，與尤開帕谷水局（Yucaipa Valley Water District）合作，為物流中心及附近社區修建長度二哩的再生水資源項目管路，還在項目北邊留下85畝空地作為永久開放空間。同時紹普奧夫為櫻桃谷娛樂公園區基金會捐贈123畝鄰近土地，用於建設未來公園。

邵普奧夫團隊表示，投資公司Brookfield Properties將該物業出租給零售商，可以創造千餘工作機會，但未透露是哪些零售公司承租。

另一個交易案在橙縣城市芳泉谷（Fountain Valley），是一個工業綜合園區，名為Talbert-Mount Washington Industrial Park，買家是Manhattan West Real Estate，交易額是165萬元。

工業綜合園區有兩棟建築組成，占地近6萬平方呎，園區土地面積共三英畝，承租園區建築的有六家公司。賣家是DDK投資公司，擁有園區物業已經有多年。代表雙方交易的是中介公司Daum Commercial Real Estate Services。

總部在聖塔安那市（Santa Ana）的不動產開發及管理公司Red Mountain Group，日前在全美四個州購買20個原零售公司Big Lots物業，其中在加州 有16個，總交易額達4750萬元。這次交易採用全現金支付，沒有仲介參與。該公司代表說，物業交易完成後，將出租給八家公司，但未具體說明細節。

南加的Big Lots物業主要位於杜瓦迪（Duarte）、艾斯康地多（Escondido）、芳塔那（Fontana）、海梅特（Hemet）、高地（Highland）、雷克伍（Lakewood）、洛米塔（Lomita）、巴沙迪那（Pasadena）、普拉辛西亞（Placentia）、庫卡蒙加牧場（Rancho Cucamonga）、羅蘭岡（Rowland Heights）以及西柯汶那（West Covina）等地，還有四個物業位於灣區（Bay Area）。投資公司將對這些物業裝修後再出租使用。