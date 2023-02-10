巴沙迪那將建密集型單人公寓 16戶將低價租給中低收入者

公寓渲染圖一。（巴市官網）

巴沙迪那市（Pasadena）將興建一處密集型單人公寓（Single Room Occupancy，SRO），共有83個戶，其中16戶將以低價租給低收入 或中等收入群體。

該處新建案位於1501-1525 E Walnut大街，在210高速路以南，距710高速路以南約兩個路口。根據巴沙迪那市府官網，該處建案為四層樓高，占地4萬3000呎。每間都是單人公寓，即只有一間臥室，每戶面積330至375呎不等。公寓還將建一處管理員公寓，算上該單位，共有84戶。公寓配套48個停車位，在公寓後方的平地上。

該建案申請方為1501 Walnut，LLC，該公司負責人是Tajen Lee。公寓中有16戶將租給中低收入人士。該數額較建案一年前提出時減少近半，當時建商提出將30戶租給中低收入家庭。據悉新方案向低收入戶收的租金 ，也比此前方案低。

該建案於一年前在巴沙迪那市議會提出。之後建案不斷進行修改，尤其是對於公寓外觀是否會影響巴市整體的街道風格，民眾和市府有諸多顧慮。該建案設計方為巴沙迪那本土設計公司Tyler + Kelly Architecture。該公司提交給巴市規劃委員會最新的設計圖紙中，更改公寓外觀以及行人道路設計。外觀將採用灰色塗料，金屬裝飾物以及石頭組成。公寓內設施包括狗狗公園和游泳池。 公寓位於1501-1525 E Walnut大街。（谷歌截圖）

根據巴沙迪那市規劃委員會的公示，公寓土地由三塊區域組成，其中兩塊原本做汽車生意的商家，另一塊則是廢棄建築。

該處公寓定義為SRO，即單人公寓，目標客戶通常為上班、上學的年輕單身人士。雖然格局與Studio戶型類似，都是一室一廳加一個廚房與衛生間，但SRO通常面積較Studio小，租金價格也低，被認為是緩解住房危機的解決方案之一。