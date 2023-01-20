內陸帝國房市 11月同比跌45% 屋主房貸支出超一半

內陸房市交易在2022年11月暴跌。（記者啟鉻／攝影）

南加州內陸河濱縣（Riverside County ）和聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）房市交易在2022年11月間持續低迷，住宅銷售同比下跌45%，而屋主在房貸支出上增加超過54%。

根據不動產數據分析公司CoreLogic統計，內陸帝國（Inland Empire）11月間住房交易量總計為4350套，比2021年11月減少3623套。這是自1988年以來在所有11月中獨立屋、康斗、現有及新建築成交量較低的，同比排名列第七位。同時也是在12個月中最大跌幅，比1988年以來11月的平均交易量低28%。

主要原因包括：總的經濟環境不穩定，尤其是標高的通貨膨脹，以及住房貸款利率 將先前活躍的房地產市場凍結。而飆升的抵押貸款利率也使得消費者對住宅購買力，在一年內下降了35%，讓本來就很高的房價 ，更令潛在購房者難以承受。

2022年11月間內陸兩個縣的房市交易，其中河濱縣的房市交易為2445套，一個月就下降9%，一年間下降46%。聖伯納汀諾縣交易1905套，一個月下降9%，一年間下降45%。價格變動方面，河濱縣中位數房價54萬3750元，一個月下降0.2%，一年上升2%。較比2022年5月房價創下的新高，還低了9%。聖伯納汀諾縣房價中位數是46萬6000元，一個月下降4.9%，一年上升了1%。比較2022年5月創下的房價峰值52萬3000元低了11%。

內陸房市11月發生大的變動，住房抵押貸款利率上漲也限制了人們購買力。30年期抵押貸款的平均利率6.8%，而一年前這個利率是3.1%。利率上漲幅度太多是導致房市交易下跌的重要原因。

河濱縣居民如今購買價格54萬3750元的住宅，每個月要支付房貸2836元，而一年前購買53萬2000元的住宅，每月支付房貸1817元；現在每月平均多支付56%或更多，而且這是假設以10萬8750元來支付20%的購房首付。聖伯納汀諾縣現在居民購買46萬6000元住宅，每月要支付房貸2430元。而一年前購買46萬1800元住宅，月付房貸1577元，現在高出一年前54%，這是假設支付9萬3200元的20%首付。