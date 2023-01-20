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內陸芳塔那物流中心 1.27億成交

記者啟鉻／綜合報導
位於芳塔那市的這棟物流倉儲建築，近日以1.27億元售出。（取材自地產資料）
位於芳塔那市的這棟物流倉儲建築，近日以1.27億元售出。（取材自地產資料）

南加內陸芳塔那市（Fontana）一棟物流中心建築，近日被一家投資公司買下，售價1億2700萬元。先前這裡曾入駐LeSaint and TAGG物流公司。賣家是MetLife投資公司，買家是總部位於紐約和加拿大的Bentall Green Oak投資公司。統計數據顯示，目前在內陸地區，有多達逾200棟的倉儲物業待交易。華人地產投資專家認為，內陸物流業市場也在不斷調整中。

所交易的這棟物流倉儲建築，面積38萬650平方呎，2000年建築完成，佔地近24英畝，是芳塔那市多家物流中心之一，位於中心區，在Etiwanda街與Philadelphia街交會處，交通便利。物流公司LeSaint and TAGG隸屬Bub Group，是總部位於伊利諾州Oak Brook的供應鏈公司。

南加內陸物流倉儲在2022年發生多項交易，金額超億元，且一棟物業在一年間發生兩次交易，從數千萬元到逾億元。比如在莫瑞諾谷市（Moreno Valley）的一棟物流倉儲物業，面積43萬6450平方呎，被投資商以1億2540萬元買走，這是不到一年時間，該物業兩次交易。第一個買家是來自加拿大多倫多市的Oxford Properties Group 。第二個買家是RREEF Property Trust，不到一年該物業價格翻倍。其實，內陸已經發生多次物流倉儲交易，價位都很高。

根據LoopNet數據，目前內陸河濱縣掛牌交易的物流倉儲建築有大約131棟，聖伯納汀諾縣有77棟左右。資深地產投資專家謝宗煌表示，內陸倉儲物流業還是受到美國經濟大環境影響，以及中美貿易關係不暢波及，進口量減少，各個物流公司也在作出反應，適當縮減規模應對市場變化。所以現在南加物流業市場也在不斷調整中。

商業地產經紀Alex認為，在物流倉儲調整縮減規模時，有的投資者從物流趨勢戰略著眼，看好出售價格可以，也會出手交易，為未來發展佈局，畢竟內陸地區是個大市場，經濟持續發展，居民人口超過465萬人，而且還在不斷增加中。

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