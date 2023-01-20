經濟數據表現不佳 利率上行承壓

當前小額貸款利率。（資料來源：佳信貸款）

1月16日當周房貸利率 繼續下跌，各期固定抵押貸款 利率跌幅約0.125%，其中30年期固定抵押貸款利率為5.875%。近日一系列經濟數據表現不佳，使抵押貸款利率面臨上行壓力。

1月16日早盤，十年國債收益率的上升導致不動產抵押貸款證券（MBS）和債券價格均呈下跌。截至17日發稿，十年期國債收益率為3.538%。目前市場對聯準會（Fed）的下一步行動強度存在分歧，在25至50個基點之間波動。繼上次50個基點的加息後，許多人希望中央銀行會在今年晚些時候減緩或暫停加息。

另外，上周公佈的12月消費者物價指數 (CPI)顯示物價和服務價格環比下降。1月紐約聯儲帝國製造業指數暴跌-32.9，為2020年5月以來的最低水平。新訂單和出貨量的大幅下降，以及就業增長的停滯，也嚴重影響了未來六個月的商業前景。而即將發佈的零售業銷售數據，和全國房屋建築商協會(NAHB)房屋建商信心指數，將會提供更多關於消費者需求的線索。

截至1月17日發稿，道瓊工業平均指數(DJI)下跌1%，這主要受銀行股拖累——高盛（Goldman Sach）公佈了十年來最大的盈利虧損。史坦普500指數(S&P 500)和以科技股為主的納斯達克綜合指數(IXIC)均下跌0.2%。