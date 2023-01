棕櫚泉明星豪宅重新設計改造 近200萬求售

豪宅以遠處聖哈辛多山為背景,內有滿是鬱鬱蔥蔥植被的院落,以及一個游泳池。(經紀公司提供)

已故美國電影 電視明星費斯·帕克(Fess Parker),在南加河濱縣棕櫚泉 (Palm Springs)曾擁有的住宅日前掛牌銷售,求價近200萬元。物業記錄顯示,住宅建於上世紀70年代中期,屋主易手時經過重新設計改造。

帕克於1954-1955年在美國廣播公司(ABC)連續劇「Davy Crockett」擔任主演,這部連續劇由五部分組成,每集一小時,屬於迪士尼樂園系列節目。帕克在劇中飾演真實生活中的一位社會先鋒Davy Crockett,另一位明星巴迪艾布森(Buddy Ebsen)出演同伴George Russel。五集連續劇的前三集和後兩集均被剪輯成「Davy Crockett, King of the Wild Frontier」(Davy Crockett:荒野之王),1955年上映,以及「Davy Crockett and the River Pirates」(Davy Crockett和海盜),1956年播出。這部電視劇與編輯的電影,以琅琅上口主題歌「Davy Crockett之歌」而聞名。

前電影電視明星帕克在上世紀60年代末照片。(網路)

帕克於2010年過世,享年85歲,在上世紀70年代和80年代,帕克轉向投資 房地產開發和釀酒業。他投資的酒莊在聖塔芭芭拉縣Santa Ynez Valley的縣屬地Los Olivos,酒莊名為Fess Parker Winery,位於福克森峽谷葡萄酒之路(Foxen Canyon Wine Trail)沿線上。

已故好萊塢明星費斯·帕克曾在棕櫚泉擁有住宅,如今改裝易主。 (經紀公司提供)

這棟住宅座落在棕櫚泉印地安峽谷(Indian Canyons)社區,面積約2097平方英尺。物業記錄顯示,現任屋主在2017年9月以76萬5000元買下物業,先前還對物業進行重新設計改造。全部住宅有兩間臥室、三間衛浴和一個開放式空間。現屋主出售價格是197萬5000元。

住宅有2間臥室、3間衛浴和1個開放式空間,採光絕佳。(經紀公司提供)

採光絕佳 室內外融為一體

這幢住宅有諸多令人難忘特點。比如寬大落地窗和滑動玻璃牆,使得室內採光充足,可以充滿自然光線,讓室內與室外生活環境融為一體,組成獨有景觀。外部環境,住宅以遠處聖哈辛多山(San Jacinto Mountains)為背景,在近半英畝的整個物業土地上,有滿是鬱鬱蔥蔥植被的院落,以及一個游泳池。

住宅內部景觀。(經紀公司提供)

室內開放式廚房包括一個大島(large island)和高端電器,融入高高的天花板和帶有天窗的起居區。在主臥室與浴室之間,有一個隔斷牆,牆的後面是開放式淋浴間和浴缸。