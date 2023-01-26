棕櫚泉明星豪宅重新設計改造 近200萬求售

豪宅以遠處聖哈辛多山為背景，內有滿是鬱鬱蔥蔥植被的院落，以及一個游泳池。（經紀公司提供）

已故美國電影 電視明星費斯·帕克（Fess Parker），在南加河濱縣棕櫚泉 （Palm Springs）曾擁有的住宅日前掛牌銷售，求價近200萬元。物業記錄顯示，住宅建於上世紀70年代中期，屋主易手時經過重新設計改造。

帕克於1954-1955年在美國廣播公司（ABC）連續劇「Davy Crockett」擔任主演，這部連續劇由五部分組成，每集一小時，屬於迪士尼樂園系列節目。帕克在劇中飾演真實生活中的一位社會先鋒Davy Crockett，另一位明星巴迪艾布森（Buddy Ebsen）出演同伴George Russel。五集連續劇的前三集和後兩集均被剪輯成「Davy Crockett, King of the Wild Frontier」(Davy Crockett：荒野之王），1955年上映，以及「Davy Crockett and the River Pirates」（Davy Crockett和海盜），1956年播出。這部電視劇與編輯的電影，以琅琅上口主題歌「Davy Crockett之歌」而聞名。

前電影電視明星帕克在上世紀60年代末照片。（網路）

帕克於2010年過世，享年85歲，在上世紀70年代和80年代，帕克轉向投資 房地產開發和釀酒業。他投資的酒莊在聖塔芭芭拉縣Santa Ynez Valley的縣屬地Los Olivos，酒莊名為Fess Parker Winery，位於福克森峽谷葡萄酒之路（Foxen Canyon Wine Trail）沿線上。

已故好萊塢明星費斯·帕克曾在棕櫚泉擁有住宅，如今改裝易主。 （經紀公司提供）

這棟住宅座落在棕櫚泉印地安峽谷（Indian Canyons）社區，面積約2097平方英尺。物業記錄顯示，現任屋主在2017年9月以76萬5000元買下物業，先前還對物業進行重新設計改造。全部住宅有兩間臥室、三間衛浴和一個開放式空間。現屋主出售價格是197萬5000元。

住宅有2間臥室、3間衛浴和1個開放式空間，採光絕佳。（經紀公司提供）

採光絕佳 室內外融為一體

這幢住宅有諸多令人難忘特點。比如寬大落地窗和滑動玻璃牆，使得室內採光充足，可以充滿自然光線，讓室內與室外生活環境融為一體，組成獨有景觀。外部環境，住宅以遠處聖哈辛多山（San Jacinto Mountains）為背景，在近半英畝的整個物業土地上，有滿是鬱鬱蔥蔥植被的院落，以及一個游泳池。

住宅內部景觀。（經紀公司提供）

室內開放式廚房包括一個大島（large island）和高端電器，融入高高的天花板和帶有天窗的起居區。在主臥室與浴室之間，有一個隔斷牆，牆的後面是開放式淋浴間和浴缸。