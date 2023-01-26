棕櫚泉明星豪宅重新設計改造 近200萬求售
已故美國電影電視明星費斯·帕克（Fess Parker），在南加河濱縣棕櫚泉（Palm Springs）曾擁有的住宅日前掛牌銷售，求價近200萬元。物業記錄顯示，住宅建於上世紀70年代中期，屋主易手時經過重新設計改造。
帕克於1954-1955年在美國廣播公司（ABC）連續劇「Davy Crockett」擔任主演，這部連續劇由五部分組成，每集一小時，屬於迪士尼樂園系列節目。帕克在劇中飾演真實生活中的一位社會先鋒Davy Crockett，另一位明星巴迪艾布森（Buddy Ebsen）出演同伴George Russel。五集連續劇的前三集和後兩集均被剪輯成「Davy Crockett, King of the Wild Frontier」(Davy Crockett：荒野之王），1955年上映，以及「Davy Crockett and the River Pirates」（Davy Crockett和海盜），1956年播出。這部電視劇與編輯的電影，以琅琅上口主題歌「Davy Crockett之歌」而聞名。
帕克於2010年過世，享年85歲，在上世紀70年代和80年代，帕克轉向投資房地產開發和釀酒業。他投資的酒莊在聖塔芭芭拉縣Santa Ynez Valley的縣屬地Los Olivos，酒莊名為Fess Parker Winery，位於福克森峽谷葡萄酒之路（Foxen Canyon Wine Trail）沿線上。
這棟住宅座落在棕櫚泉印地安峽谷（Indian Canyons）社區，面積約2097平方英尺。物業記錄顯示，現任屋主在2017年9月以76萬5000元買下物業，先前還對物業進行重新設計改造。全部住宅有兩間臥室、三間衛浴和一個開放式空間。現屋主出售價格是197萬5000元。
採光絕佳 室內外融為一體
這幢住宅有諸多令人難忘特點。比如寬大落地窗和滑動玻璃牆，使得室內採光充足，可以充滿自然光線，讓室內與室外生活環境融為一體，組成獨有景觀。外部環境，住宅以遠處聖哈辛多山（San Jacinto Mountains）為背景，在近半英畝的整個物業土地上，有滿是鬱鬱蔥蔥植被的院落，以及一個游泳池。
室內開放式廚房包括一個大島（large island）和高端電器，融入高高的天花板和帶有天窗的起居區。在主臥室與浴室之間，有一個隔斷牆，牆的後面是開放式淋浴間和浴缸。
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