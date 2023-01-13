房貸利率回落 Fed官員支持加息至5%以上

當前小額貸款利率。（資料來源：佳信貸款）

1月9日當周房貸利率 大幅下降，各期固定抵押貸款 利率跌幅約0.25%，其中30年期固定抵押貸款利率為5.990%。近日聯準會（Fed）鷹派官員表示，支持加息至超過5%以上再暫停。

1月9日早盤，十年國債收益率下跌，導致不動產抵押貸款證券（MBS）和債券價格價格繼續上漲。截至6日發稿，十年期國債收益率為3.585%。聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)在10日出席瑞典央行活動時，為中央銀行的獨立性辯護。他認為，穩定的通膨水平是健康經濟的基石，為了穩定通膨，短期內可能需要採取不受歡迎的措施。

亞特蘭大聯準會主席Raphael Bostic在近期的講話中表示，利率有必要升至5%，並在2024年之前保持在該水平，才能抑制通膨。另一方面，剛剛發布的全國獨立企業聯合會(NFIB)樂觀指數 顯示，12月份小型企業整體樂觀指數由前月的91.9，下降2.1點至89.8，為2013年來第二低水準。

佳信貸款總裁劉艷秋（Donna Chao）表示，近期投資者對聯準會下一次加息幅度的預測尚存在分歧，預計12日周四公佈的通膨數據將起到決定性作用。有分析指出，小企業業務銷售不佳和整體商業環境的惡化，是今年經濟增長的障礙。

截至1月10日發稿，史坦普500指數(S&P 500)和道瓊工業平均指數(DJI)均上漲0.2%，以科技股為主的納斯達克綜合指數(IXIC)上漲0.3%。