我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州通貨膨脹紓困金發放 延長至2月

報稅季1月23日開始 今年能拿的「退稅」變少

2023年房市有機會淘到寶 入手時機很重要

記者楊青／洛杉磯報導
專家認為，美國2023年房地產可望迎來房價下降、溺水屋及其法拍屋、銀拍屋增加的一年，「撿便宜」可望可及。（開利地產提供）
專家認為，美國2023年房地產可望迎來房價下降、溺水屋及其法拍屋、銀拍屋增加的一年，「撿便宜」可望可及。（開利地產提供）

在2022年持續高利率、高房價之後，美國2023年可能是房價下降、溺水屋及法拍屋、銀拍屋增加的一年，「撿便宜」可望可及。

南加州資深房地產經紀、開利地產暨開利建設負責人李秉信認為，2023年的美國房市將是詭異莫測的一年，在經濟持續低迷，失業增加的壓力下，溺水屋、法拍屋及銀拍屋數字，均可能在目前40萬棟的情況下繼續增大，總體價格下調成為必然。但同時，包括本國和外國的現金流已在到位狀態，無論對賣家和買家而言，時機都非常重要。

高房價、低利率；低房價、高利率，是房市兩大常態。但2022年卻持續高房價、高利率。李秉信以緊和縮形容2022年的美國房市，緊，賣方不願意降價，導致聖蓋博谷華人社區房屋去年成交量大大縮減；與此同時，上市的房屋數量也一直在萎縮當中。南加州過去七個月的房地產銷售量持續萎縮，幅度在40%左右。

他認為，2023年美國房市將是從賣方市場轉為買方市場的一年，人口密集的南加州和聖蓋博谷更是如此。

溺水屋恐破40萬棟

最新統計顯示，目前全美市場價格低於實際購買價格的溺水屋，已達40萬棟。12月底聯儲會報告透露，新年全國失業率可能從目前3.5%提高到5.5%，這意味著新的一年失業人數將增加200萬左右。地產界認為，經濟持續不景氣和大規模裁員，將導致溺水屋數量繼續放大。預計到2023年第三季度，相關數字會明顯出現。

李秉信表示，華人聚居地區房市傳統上被認為具有更強的抗跌能力，但唇亡齒寒，如果失業率從3.5%擴大到5.5%，華人市場能夠全身而退的可能性到底有多大，值得觀察。

他表示，美聯儲不斷提高利率，美元非常強勢，目前很多外來資金都變成了美元，並等待入場。但美聯儲同時放話，將對美國房市實施軟著陸而非硬著陸，所以包括民眾和財團在內的各種資金接盤投入的時間，相當詭秘。

李秉信認為，2023將是美國房市很詭秘的一年，一方面上市房屋量可能會加大，另一方面法拍屋和銀牌屋的增加，會拖累整個房市。一個地區的法拍屋和銀拍屋大量出現，肯定會對當地房市產生一種往下調整效應；房屋價格下調又進一步會衝擊其他的房屋價格。

華人可能再次外遷？

2008年的次貸危機之後，大批華人從傳統的聖蓋博聚居城市東遷南遷，2023會不會捲土重來？李秉信認為，華人一直是「逢高賣出、逢低買進」的民族，最早從華埠東遷蒙特利公園、阿罕布拉和聖蓋博，後來再往東到羅蘭岡、核桃、鑽石吧和奇諾岡；這些年又大量遷往河濱縣的科洛那（Corona），和聖伯納汀諾縣的勝利谷（Victorville）。不少華人在買方市場與賣方市場的調整過程中獲利，如果今年內陸地區出現物美價廉的房子，預計華人也不會放過機會。

此外，華人賣掉加州的房子遷往德州奧斯汀，或從橙縣搬到亞利桑納州近期已大有人在。

李秉信新年送給華人兩句房屋買賣金句，即「人棄我取，人取我捨」，該八字也被稱為房地產至理名言。房地產大概有5%的人可以賺到錢，大多信守這一原則。2023年的第三季度可望有使用這一原則的機會。

他表示，多年來美國的房地產周期為12年左右，即從房市的最低點到最低點為12年，從最高點到最高點，也是12年。1995年和2008年美國先後出現兩個法拍高潮，照理說2020年應該是有一個法拍高潮，但疫情出現和政府大量灑錢紓困救濟打破了周期。但房地產專家都相信，該來的終究會來，2023年的第三季度到2024年，如果出現恐慌性賣壓，就是人棄我取的好時候。

今年買房何時下手好？

房地產專家表示，2023年買房好交易機會多多，但把握時機是關鍵。

法拍屋通常分爲有四個階段。第一個階段叫做溺水屋，第二個階段為短賣，第三個階段為法拍屋，第四個階段由銀行收回拍賣，簡稱銀拍。當貸款高於市價，房子溺水，法拍屋出來。溺水屋的兩個原因包括經濟能力不足的人購買了房子，第二是房屋市價低於售價。疫情期間超低利率已為第二個因素埋下伏筆，當進入後疫情階段失業增加，收入斷層時，第一個因素也凸顯出來，會導致大批房主入不敷出，大批房屋落水。

房地產專家提醒，法拍屋通常由銀行將房子送到法院門口拍賣，但由於法拍屋通常有很多技術問題，包括連鎖債務等等，一般民眾難以處理，所以購買法拍屋需要非常謹慎。而賣不掉的法拍屋最後就變成銀拍屋，由銀行收回整理後銷售，銀拍屋的價格一般會比正常價降30%至40%，是淘寶最好的時候。

華人 2023 房地產

上一則

河濱派里斯市215號公路旁 建Home Depot倉儲

下一則

媽的多重宇宙 華一代看完會難受

延伸閱讀

洛杉磯經文處處長親民 勇於為台灣發聲 僑界不捨他離任

洛杉磯經文處處長親民 勇於為台灣發聲 僑界不捨他離任
風雨心慌 巴沙迪那汽車衝進鄰居家泳池3人獲救

風雨心慌 巴沙迪那汽車衝進鄰居家泳池3人獲救
紐約大政素食新春素食年菜大優惠

紐約大政素食新春素食年菜大優惠
21世紀聯盟地產公司 舉辦慶祝新年活動

21世紀聯盟地產公司 舉辦慶祝新年活動
1月瓦斯費暴漲 可能「令人震驚」

1月瓦斯費暴漲 可能「令人震驚」
南加居民1月份瓦斯費帳單大漲

南加居民1月份瓦斯費帳單大漲

熱門新聞

不少華人對於中國人不能擁有中美雙重國籍的規定耿耿於懷，尤其疫情期間因為中國簽證難辦，導致很多海外華人無法回國探望親人。（本報資料照片）

雙護照進出中美 移民律師：後果很嚴重

2023-01-09 16:01
律師提醒使用兩本護照入出境美國已觸法。(取材自海關邊境保護局臉書)

中國簽證難辦 用中美雙護照出入境…到底行不行？

2023-01-09 12:59
華人林先生分享自己當網約車的經歷。 (Shutterstock)

從破口大罵到滿身是血…華人開網約車 滿腹辛酸淚

2023-01-11 13:07
華人移民律師現在很忙，因為很多中國人和台灣人都想潤。（取材自移民局網站）

逃疫避戰 兩岸人民潤風又起 台偏好E-2 陸EB-1居多

2023-01-07 12:30
火葬費用高如天價，迫使某些家庭自己動手，一群人圍在停車場的克難火葬堆旁邊。(視頻截圖)

世界晚報／天價火葬費迫使家屬當街燒遺體 哀嚎聲一片

2023-01-05 21:44
李女士購買的爬爬墊超出了體積，要另算運費。（圖：李女士提供）

海淘集運來美踩雷 華人：沒比在美買便宜

2023-01-08 02:20

超人氣

更多 >
台資深演員江長文驚傳墜樓身亡 疑似不堪病痛輕生

台資深演員江長文驚傳墜樓身亡 疑似不堪病痛輕生
儲蓄達到10萬元時 優先要做的5件事

儲蓄達到10萬元時 優先要做的5件事
紐約華埠藏中國海外警察局？東百老匯據點遭FBI搜查

紐約華埠藏中國海外警察局？東百老匯據點遭FBI搜查
剛參加完金球獎 「貓王」獨生女心臟驟停 享年54歲

剛參加完金球獎 「貓王」獨生女心臟驟停 享年54歲
阿州華人夫妻被殺「遺孤」判給無血緣關係寡婦引爭議

阿州華人夫妻被殺「遺孤」判給無血緣關係寡婦引爭議