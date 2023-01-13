2023年房市有機會淘到寶 入手時機很重要

專家認為，美國2023年房地產可望迎來房價下降、溺水屋及其法拍屋、銀拍屋增加的一年，「撿便宜」可望可及。（開利地產提供）

在2022年持續高利率、高房價之後，美國2023 年可能是房價下降、溺水屋及法拍屋、銀拍屋增加的一年，「撿便宜」可望可及。

南加州資深房地產 經紀、開利地產暨開利建設負責人李秉信認為，2023年的美國房市將是詭異莫測的一年，在經濟持續低迷，失業增加的壓力下，溺水屋、法拍屋及銀拍屋數字，均可能在目前40萬棟的情況下繼續增大，總體價格下調成為必然。但同時，包括本國和外國的現金流已在到位狀態，無論對賣家和買家而言，時機都非常重要。

高房價、低利率；低房價、高利率，是房市兩大常態。但2022年卻持續高房價、高利率。李秉信以緊和縮形容2022年的美國房市，緊，賣方不願意降價，導致聖蓋博谷華人 社區房屋去年成交量大大縮減；與此同時，上市的房屋數量也一直在萎縮當中。南加州過去七個月的房地產銷售量持續萎縮，幅度在40%左右。

他認為，2023年美國房市將是從賣方市場轉為買方市場的一年，人口密集的南加州和聖蓋博谷更是如此。

溺水屋恐破40萬棟

最新統計顯示，目前全美市場價格低於實際購買價格的溺水屋，已達40萬棟。12月底聯儲會報告透露，新年全國失業率可能從目前3.5%提高到5.5%，這意味著新的一年失業人數將增加200萬左右。地產界認為，經濟持續不景氣和大規模裁員，將導致溺水屋數量繼續放大。預計到2023年第三季度，相關數字會明顯出現。

李秉信表示，華人聚居地區房市傳統上被認為具有更強的抗跌能力，但唇亡齒寒，如果失業率從3.5%擴大到5.5%，華人市場能夠全身而退的可能性到底有多大，值得觀察。

他表示，美聯儲不斷提高利率，美元非常強勢，目前很多外來資金都變成了美元，並等待入場。但美聯儲同時放話，將對美國房市實施軟著陸而非硬著陸，所以包括民眾和財團在內的各種資金接盤投入的時間，相當詭秘。

李秉信認為，2023將是美國房市很詭秘的一年，一方面上市房屋量可能會加大，另一方面法拍屋和銀牌屋的增加，會拖累整個房市。一個地區的法拍屋和銀拍屋大量出現，肯定會對當地房市產生一種往下調整效應；房屋價格下調又進一步會衝擊其他的房屋價格。

華人可能再次外遷？

2008年的次貸危機之後，大批華人從傳統的聖蓋博聚居城市東遷南遷，2023會不會捲土重來？李秉信認為，華人一直是「逢高賣出、逢低買進」的民族，最早從華埠東遷蒙特利公園、阿罕布拉和聖蓋博，後來再往東到羅蘭岡、核桃、鑽石吧和奇諾岡；這些年又大量遷往河濱縣的科洛那（Corona），和聖伯納汀諾縣的勝利谷（Victorville）。不少華人在買方市場與賣方市場的調整過程中獲利，如果今年內陸地區出現物美價廉的房子，預計華人也不會放過機會。

此外，華人賣掉加州的房子遷往德州奧斯汀，或從橙縣搬到亞利桑納州近期已大有人在。

李秉信新年送給華人兩句房屋買賣金句，即「人棄我取，人取我捨」，該八字也被稱為房地產至理名言。房地產大概有5%的人可以賺到錢，大多信守這一原則。2023年的第三季度可望有使用這一原則的機會。

他表示，多年來美國的房地產周期為12年左右，即從房市的最低點到最低點為12年，從最高點到最高點，也是12年。1995年和2008年美國先後出現兩個法拍高潮，照理說2020年應該是有一個法拍高潮，但疫情出現和政府大量灑錢紓困救濟打破了周期。但房地產專家都相信，該來的終究會來，2023年的第三季度到2024年，如果出現恐慌性賣壓，就是人棄我取的好時候。

今年買房何時下手好？

房地產專家表示，2023年買房好交易機會多多，但把握時機是關鍵。

法拍屋通常分爲有四個階段。第一個階段叫做溺水屋，第二個階段為短賣，第三個階段為法拍屋，第四個階段由銀行收回拍賣，簡稱銀拍。當貸款高於市價，房子溺水，法拍屋出來。溺水屋的兩個原因包括經濟能力不足的人購買了房子，第二是房屋市價低於售價。疫情期間超低利率已為第二個因素埋下伏筆，當進入後疫情階段失業增加，收入斷層時，第一個因素也凸顯出來，會導致大批房主入不敷出，大批房屋落水。

房地產專家提醒，法拍屋通常由銀行將房子送到法院門口拍賣，但由於法拍屋通常有很多技術問題，包括連鎖債務等等，一般民眾難以處理，所以購買法拍屋需要非常謹慎。而賣不掉的法拍屋最後就變成銀拍屋，由銀行收回整理後銷售，銀拍屋的價格一般會比正常價降30%至40%，是淘寶最好的時候。