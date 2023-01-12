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廣播巨星 道奇前解說員斯考利 南加豪宅售價1400萬

記者啟鉻／洛杉磯報導
豪宅內景。（資料圖）
豪宅內景。（資料圖）

南加州洛杉磯傳奇人物道奇隊前解說員斯考利（Vin Scully）夫婦名下的豪宅，位於南加Hidden Hills近日出售，售價是1400萬元。而在2020年10月這棟住宅掛牌出售時，售價是1500萬元。兩者相比降價近7%。

LA道奇隊前解說員斯考利曾擁有豪宅1400萬元出售。（資料圖）
LA道奇隊前解說員斯考利曾擁有豪宅1400萬元出售。（資料圖）

這幢豪宅擁有七間臥室，佔地1萬1615平方呎。豪宅還有另一個名稱「Home Plate」，2003年建成，全部佔地近二英畝。整個建築包括一個二層住宅、一間大型客房及賓客公寓。室外還有網球場、游泳池、水療中心，猶如一個綠意盎然的度假村。

代理交易的經紀公司代表吉伯特說，整個物業令人嘖嘖稱讚，難以置信！當你要進入室內時，就可以看到一個非常有氣勢的入口，猶如在戲劇中，無論進出都是一樣的享受，真是令人無法忘記的住所，也充滿無限溫馨。

豪宅內景。（資料圖）
豪宅內景。（資料圖）
豪宅內景。（資料圖）
豪宅內景。（資料圖）

豪宅主房間有兩間家庭辦公室，包括一間鑲嵌地板圖書館，這是斯考利先生的辦公地點，牆上還有內置書櫃和一個壁爐。還有一間放映室，一個與正式客廳間隔的吧台，、一個與正式餐廳交通的酒室。家庭活動室的休閒酒吧與用餐區相得益彰，靠近帶有雙島的超大美食廚房，附近是一間管家使用的儲藏室。

到了豪宅二樓，主套房設有小廚房、雙人浴室和壁櫥，以及可俯瞰花園和遠景的私人陽台。經紀人吉伯特說，豪宅內有很多意外的活動空間，令人驚喜，當進入這些空間時才能感受到便利和舒適，以及所帶來的意境。絕不是一個空曠提供住宿的酒店，而是一個非常溫暖的家。斯考利夫婦也是著名的慈善家。

斯考利是體育廣播巨星，是道奇名人堂成員，在道奇隊的67個賽季中擔任解說，他的解說對球迷們有著巨大影響力。自2009年以來，他與結婚48年的太太一直住在Ashely Ridge的城堡式住宅。他的太太Sandi Scully於2021年初過世，享年76歲。斯考利於2022年8月過世，享年94歲。

道奇 南加 加州

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