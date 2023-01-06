房價連6個月下跌… 南加房市復甦恐需再等2年

華人地產專家表示，南加房市恢復或要等到2025年。（檔案圖）

南加 州房屋價格11月為連續第六個月下跌，以致將2022年上半年的漲價幾乎抹去。對於南加房市未來走勢，華人地產投資專家認為，要恢復可能要到2025年。

根據不動產數據公司CoreLogic最新數據統計，南加州 房屋11月中位數價格降至69萬元（美元），僅比上一年同期增加1萬元。10月房屋中位價比較4月和5月創下的歷史高位76萬元，下降7萬元，下跌9%。雖然房價每年都會有調漲，但11月1.5%的同比調漲（和去年同期相比）是三年來最少的。比較而言，南加地區在過去兩年房價平均年增長為11%。

同時，據CoreLogic資訊，11月間，南加州的住房銷售數量也下降至1萬3016筆，這是11月的最少交易量，也是35年來在所有月中第13銷售新低。同時南加州從逐年比較看，房屋銷售量是第12個月同比下降，交易量比2021年11月減少44%。

比佛利山一家國際地產公司經紀人艾彼奇表示，房市正在發生改變，想要購買住宅的潛在買家也在改變心態。主要原因還是利率 變動因素，人們更關注住房抵押貸款利率調整，所以很多買家期待2023年房市變動，等待時機入市。但也有人表示，2023年房市或許變動不大。

報導稱，南加州房市與整個加州，乃至全美房市正在發生的變動趨勢相吻合。據加州地產經紀協會最新報告，比較2021年11月，加州現有住房銷售下降47.7%，而全美地產經紀協會表示，全美範圍內房屋銷售量較比2021年同期下降35.4%。

據標普／Case-Shiller房價指數，10月間南加聖地牙哥房價較比2022年春季最高點下跌8.5%，洛杉磯-橙縣的房價比較最高點下跌6.6%。全美地產經紀協會首席經濟學家Lawrence Yun表示，從本質上來說，11月住房市場遭凍結。如同在2020年新冠肺炎疫情大流行開始後，經濟出現停擺期間的房市交易活動。認為主因還是住房抵押貸款利率上漲過快，讓那些有住房負擔能力的潛在購房者望而卻步。而且該利率在2022年翻了一番以上，導致當年11月間南加州中位價住宅的每月支付貸款數，較比2021年同期增加1247元，而使屋主每個月還房貸數額幾乎超出一半多。

報導說，利率調漲衝擊使2020至2021年瘋狂的房市一下子陷入停滯，無論買家和賣家都陷入困境，都在等待解困，期待經濟復甦，房市振興。南加Laguna Gallery不動產經紀羅伯特表示，房市瘋狂時如同一個簡單和甜蜜的過程，但現在已經沒有買家了。

由於房屋待售時間愈來愈長，導致掛牌銷售的房屋數量積壓，部分賣家不得不降價銷售。根據Redflin房地產資訊網站11月房屋數量統計，自2021年春季以來，南加住房市場發生了戲劇性變化，當時30年住房抵押貸款利率平均為4%。南加州11月賣家在房屋出售找到買家前，平均需要在市場上等待6.5周，高於3月和4月間的大約三周。如今，南加待售屋庫存數量自3月以來增加42%至約3萬4000個單位。

經紀人艾彼奇表示，還有部分房主仍沒有意識到，現在房市形勢已經今非昔比，完全不是一年半前的賣方市場。

南加華人地產投資專家謝宗煌表示，從目前房市走勢看，2023年整年都不會有太大起色，因為利率還在調漲，必然導致房市買氣下挫。現在較好的形勢是，國際性旅遊漸趨正常，中國投資客也會來美國，部分投資者會選擇購買美國房屋。但是若要南加房市真正恢復，還要等到2025年。