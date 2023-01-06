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全美豪宅銷量減價格飆 南加熱門地區一屋難求

記者趙健／洛杉磯報導
豪宅經紀表示，南加地區豪宅銷售區域性強，熱門地區一房難求。（地產網站圖片）
豪宅經紀表示，南加地區豪宅銷售區域性強，熱門地區一房難求。（地產網站圖片）

據地產網站Redfin最新數據顯示，在過去的三個月中，美國豪宅銷售量與2021年相比同比下降38.1%，該數字超過2012年31.4%的降幅紀錄；但與此同時，全美豪宅價格上漲10.4%。資深華人豪宅經紀表示，南加地區豪宅銷售區域性強，行情差異大。

據地產網站Redfin最新數據顯示，2022年的9、10和11月期間，全美大都會地區豪宅銷售量大幅減少，其中降幅最大的是長島納蘇郡(Nassau County)，與2021年同期相比銷售量下降65.6%。南加聖地牙哥（San Diego）地區以60.4%降幅排名第二，洛杉磯（Los Angeles）地區豪宅銷售量下降幅度51.4%。在豪宅供應方面，南加地區待售豪宅量明顯減少，洛杉磯地區待售豪宅量同比下降近19.4%，聖地牙哥地區待售豪宅量同比減少15.9%。

然而，全美大都市地區的豪宅價格不降反增，同比上漲10.4%。除北加聖荷西(San Jose)地區的豪宅價格小幅下降0.3%外，其餘所有地區的豪宅中位數價格均上漲，其中洛杉磯地區同比上漲9.7%；聖地牙哥地區上漲14.9%；河濱地區上漲13.6%。

對此，波克夏地產公司（Berkshire Hathaway）的資深豪宅部門主管（Luxury Properties Director）李貞德(Janice Lee)表示，雖然全美豪宅銷售量有所下降，但熱門地區仍然一房難求。例如聖塔芭芭拉（Santa Barbara）地區的豪宅仍廣受富商名流青睞，很多有錢人都想與明星和皇室做鄰居。與之相比，內陸地區的豪宅市場退熱相對較快。 「黃金地段土地有限，優質的房源非常有限，只要一放出來就會吸引大量買家；而內陸地區的開發空間較大，退熱就很快。」

李貞德也表示，華人圈豪宅銷售量確實有所下滑，其中主要受中國資金監管政策的影響，並不是購房意願的減弱。 「我手上有好幾個購房目標在千萬的客戶苦於資金無法從中國轉出來，而且現在由於中國貸款利息較低，相比在美國貸款，來自中國的富豪更希望從中國『取』現金買房。」

「在民眾印象中，時常看到亞洲買家在南加購置豪宅，但來自歐洲、加拿大、俄羅斯的買家也同樣很多。所以，儘管由於很多華人買家的資金問題導致購買力有所減少，來自其他國家的買家仍然一直在爭搶好房。」

李貞德還透露，「疫情期間很多中國富豪的家人都已經搬來美國。他們通常不會工作，閒暇時間不是買股票，就是投資地產，這些人群基本隨時都在看房。」

據該報告分析，今年豪宅市場和整個房市失去了一部分動力，可以說是由多方因素導致。其中包括通貨膨脹、相對較高的利率、股市低迷和對經濟衰退的擔憂，而豪宅市場已經先以更大幅度的速度放緩。在經濟壓力時期，奢侈品往往是最先被削減預算的產品之一，豪宅經常被用作投資物業。隨著房價和租金在2023年預計下降，導致投資前景黯淡。高端住宅銷售在整個疫情期間出現了過熱增長，因此恐將有更大的下降空間。另外，豪宅買家通常將大量資金存放在股票市場中，而近期股市表現欠佳。

該報告中的豪宅為不同大都會地區市場上那些房屋價值排名在前5%的房源，統計數據是Redfin截至2022年12月10日的房源。

美國豪宅銷售量與去年相比同比下降38.1%。（Redfin）
美國豪宅銷售量與去年相比同比下降38.1%。（Redfin）

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